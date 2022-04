Roberta Morise e Carlo Conti: adesso esce fuori il perché della fine della loro storia d’amore. La verità mai detta prima

Roberta Morise si è messa in gioco e ha deciso di affrontare una sfida molto ambiziosa: partecipare a “L’Isola dei Famosi”. La nota ex professoressa de “L’Eredità” è approdata così su Mediaset e soprattutto in Honduras. Sebbene la sua permanenza non è durata moltissimo, è stata per lei una bella esperienza e secondo alcuni rumors il reality di Canale 5 le avrebbe permesso di farle aprire le porte di un importante programma televisivo.

Secondo Alberto Dandolo, la showgirl calabrese potrebbe tornare in Rai partecipando ad uno dei programmi più amati del palinsesto televisivo. Il suo nome circola, infatti, tra i possibili candidati per la prossima edizione di “Tale e Quale Show”. Se tutto questo fosse vero Roberta tornerebbe a lavorare fianco a fianco al suo ex storico, Carlo Conti.

Ricordate che i due sono stati insieme per diverso tempo? Si erano conosciuti proprio a “L’Eredità” e la loro storia d’amore aveva fatto parecchio discutere, poi la fine dell’idillio. Adesso è tutto chiaro.

Roberta Morise e Carlo Conti: la verità sull’addio

Roberta Morise e Carlo Conti hanno fatto coppia fissa per diverso tempo. Adesso entrambi vivono vite diverse. Lui accanto a Francesca Vaccaro che lo ha reso anche papà, lei a Giulio Fratini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Fedez a cena fuori con Chiara Ferragni, manca però quella cosa in più

Con la partecipazione a “L’Isola dei Famosi” i più curiosi pensavo che Roberta si sbottonasse sul suo passato parlando della storia con il noto presentatore Rai e raccontasse dettagli inediti. Purtroppo non è andata così, per il breve periodo di tempo per cui è rimasta in Honduras o anche perché quello che doveva dire su Conti lo aveva già rivelato al settimanale Chi.

Il motivo della rottura tra lei e Carlo, Roberta lo ha rivelato senza peli sulla lingua. Se all’inizio la differenza d’età (ben 25 anni) non era un problema tra di loro ma lo rappresentava più per gli altri che si erano quasi scandalizzati all’inizio per la loro unione, a lungo andare le cose sono degenerate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Amadeus e Giovanna Civitillo, il weekend di Pasqua è romantico: amore in riva al lago – FOTO

“Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia che la passione piano piano purtroppo è sfumata” ha raccontato la Morise tempo fa a Chi spiegando che: “Sarà stata colpa della differenza d’età”. Insomma le cose tra lei e Carlo si sono evolute in modo inaspettato e l’idillio si è rotto.