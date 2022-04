La fantastica ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è superata con una nuova foto da paura: mai visto nulla del genere prima d’ora…

Roberta ha mandato al manicomio tutta la sua community di Instagram… la causa? Il suo nuovo post a dir poco pazzesco.

Nell’immagine la splendida conduttrice televisiva italiana indossa un outfit total black, che si compone di un giacchetto di pelle, una maglietta ed un paio di pantaloni: il suo stile non teme rivali!

Non c’è alcun dubbio: la Morise sa sempre come rendere felici i suoi fans!

Nello scatto la bella influencer viene immortalata a tre quarti, mentre posa appoggiata ad un muretto, con il corpo girato di spalle ed il volto a favore di fotocamera: il focus degli utenti è tutto concentrato sul suo lato b da sogno!

Ecco, dunque, il post che tutti state aspettando…

Roberta Morise è un trionfo di sensualità e bellezza: le curve sono tutte al punto giusto! – FOTO

Il post di Roberta è ormai sulla bocca di tutti: è diventato virale dopo pochissimo tempo dalla pubblicazione.

Nella didascalia del post, la meravigliosa ex modella italiana ha scritto: “Ci vediamo tra pochissimo”. Questa frase è riferita alla sua presenza come ospite, negli studi televisivi del programma Verissimo, di Silvia Toffanin: si tratta di una rotocalco televisivo con servizi sui fatti della settimana, notizie rosa, approfondimenti e personaggi invitati in studio.

Il post è stato bombardato di condivisioni, messaggi, mi piace e commenti, scritti dai fan più affezionati.

Tra questi si leggono moltissimi complimenti e apprezzamenti, ad esempio: “Dopo 30 secondi ho visto il viso“; “Che meraviglia di lato B”; “Ma quanto sei bella?” oppure “Sempre bella ed elegante”.

Una cosa è certa: i post della favolosa showgirl Roberta Morise non passano mai inosservati!