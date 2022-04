“Ti sposerei”, le dichiarazioni d’amore per Nina Moric si moltiplicano dopo la sua ultima performance sui social. In mise leopardata è “una dea”.

La top model naturalizzata italiana, Nina Moric, ha desiderato inaugurare questo weekend di festività in un modo del tutto particolare. La sua ultima intima presentazione riuscirà ad attirare immediatamente lo sguardo sorpreso di migliaia di utenti in rete.

A seguito delle numerose polemiche sollevatesi tra lei e Fabrizio Corona in queste ultime settimane, e dopo essere stata accolta nel ruolo di ospite, alla fine di marzo, nel salottino di “Verissimo“, diretto da Silvia Toffanin, la showgirl di origini croate torna inavvertitamente a far parlare di sé in questa domenica mattina. A ventidue anni esatti dal suo esordio di valletta per “Torno Subito“, sul primo canale Rai, la showgirl continua a dedicarsi con sempre maggiore assiduità alla sua più grande passione. Quella per la moda.

“Senza ritocchi” Nina Moric in mise leopardata scopre il suo lato fortunato – FOTO

PER VEDERE LA FOTO “LEOPARDATA” DI NINA MORIC, VAI SU SUCCESSIVO.