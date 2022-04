La scelta di Pier Silvio Berlusconi mette alle strette Silvia Toffanin, qual’è il suo obiettivo? La decisione è ora sotto gli occhi di tutti.

In onda anche oggi, in questa domenica pasquale 2022 come in ogni weekend, la conduttrice Silvia Toffanin vanta la bellissima reputazione di riscuotere sempre degli ottimi ascolti. Difatti, sin dai suoi esordi, l’amato salottino di “Verissimo” dimostra di andare a gonfie vele. Eppure, mentre la conduttrice si appresta ad accogliere i suoi nuovi ospiti, in queste ore, qualcosa nel suo format starebbe per subire un radicale cambio di programma.

Nell’arrivare a tale inattesa conclusione vi sarebbe, in questo frangente, il risoluto zampino del rinomato Amministratore Delegato Mediaset e imprenditore milanese Pier Silvio Berlusconi. Nonché suo partner in amore dal lontano 2001. Dopo la bellezza di quasi ventidue anni trascorsi insieme armoniosamente, soltanto adesso la strategia di quest’ultimo, da sempre rivolta verso il successo, starebbe divenendo sempre più palese agli occhi di alcuni telespettatori.

Silvia Toffanin all’angolo? Pier Silvio decide per lei, la strategia di Berlusconi

Gli standard della trasmissione non sono stati sempre gli stessi per la Toffanin. Nella passata annualità, infatti, si presentavano in maniera ben diversa da quelli poi istituiti eccezionalmente in questo 2022.

Alcune fondamentali decisioni, intraprese dall’alto della gestione Mediaset, hanno infine puntato a raddoppiare l’appuntamento di Silvia. Con tanto di plauso nazionale ricevuto dal pubblico in itinere. La rete ha dato perciò, questa volta, l’opportunità alla nuova beniamina di esporsi a pieno titolo nella sua seguitissima parentesi televisiva.

Eppure nonostante ciò, in queste ultime settimane, tali fortuiti piani istituiti da Mediaset sono destinati a subire un nuovo quanto determinante stravolgimento.

Il motivo? Lo avrebbe spiegato lo stesso Pier Silvio in uno dei suoi recenti interventi, per poi essere confermato dalla stessa Toffanin in diretta. Il doppio appuntamento nel weekend, con la conduttrice di origini venete, ha di certo riscosso il successo sperato. Ma non durerà ancora a lungo. A partire dalla prossima stagione la conduttrice tornerà ad andare in onda soltanto il sabato, lasciando spazio la domenica ad altri format.

Per quel che riguarda, invece, la conclusione dell’edizione attuale: l’appuntamento domenicale continuerà. Ma soltanto con la riproposizione delle repliche più quotate di questo 2022.