Federica Pellegrini ha vissuto forti emozioni, facendo sognare il popolo del web condividendo attimi travolgenti. Subito è un boom di like.

Gioia ed emozioni a non finire. Federica Pellegrini ha vissuto attimi magici condivisi sulla sua seguitissima pagina Instagram con cui ha sciolto i fan. La Divina torna così a stupire i suoi 1,6 milioni di follower, estasiati dal suo feed da sogno.

La 33enne di Mirano, nota per la sua brillante carriera nel nuoto, di recente ha catalizzato l’attenzione in merito alla sua sfera sentimentale.

Ritiratasi dalla scena sportiva, ha lasciato il segno con una notizia sbalorditiva: in estate si unirà in matrimonio con il suo fidanzato ed ex allenatore, Matteo Giunta.

Dopo una romantica proposta a Venezia, i due si sposeranno proprio nella Serenissima, città di origine della sportiva. Mentre stanno organizzando tutti i preparativi, di recente sono stati protagonisti di un’ospitata a “Verissimo” dove hanno raccontato la loro gioia di questi mesi.

Intanto la veneta ha condiviso alcuni attimi travolgenti, nell’ambito di un’esperienza da batticuore. I fan sono nel delirio.

Federica Pellegrini emozioni intense: fan nel delirio, visione irresistibile