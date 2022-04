Jasmine Carrisi ancora presa di mira dal web per i suoi cambiamenti. Il dettaglio nello scatto non mente: è uguale alla Lecciso

Jasmine Carrisi non trova pace. La figlia di Al Bano ha di nuovo cambiato look e per lei non mancano nemmeno le critiche sui social. Dal biondo a rosso fuoco, poi una leggera schiaritura con un rosso più tenue e adesso di nuovo bionda.

Cambi repentini per la giovane figlia d’arte che fin da piccola è stata esposta sotto i riflettori, figlia di una delle coppie più spiate dello showbitz, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Jasmine ha solo 21 anni ma ha conosciuto la popolarità da giovanissima e allo stesso tempo anche la ferocia degli haters sui social.

Proprio verso di lei si alternano le critiche per essere ricorsa alla chirurgia estetica e aver alterato il suo aspetto già da ora. Diversi poi, i fan che la difendono e le ricordano di quanto sia bella e di come assomigli a mamma Loredana. Oggi una foto del nuovo look ed i commenti impazzano.

Jasmine Carrisi, ancora critiche: cosa c’entra la Lecciso

È ufficialmente tornata bionda Jasmine Carrisi. Lo aveva anticipato nelle sue Instagram Stories scrivendo “Indovina chi torna di nuovo bionda” a corredo di una foto con pennello e ciotola della tinta ed ecco che non è mancato lo scatto del risultato finale.

Il rosso fuoco e poi ramato è durato pochissimo sulla chioma della giovane che ha deciso di ritornare al suo colore naturale. Come non immortalare tutto questo. Ecco che così Jasmine ha scelto uno scatto in cui viene baciata dal sole.

Seduta a terra, con le gambe incrociate, la figlia di Al Bano guarda fuori. Il biondo di nuovo sui suoi capelli raccolti in un grazioso chignon basso. Jeans a zampa, sneaker rosa ed un top a bustino che le lascia le spalle scoperte e accentua il seno.

C’è però un dettaglio che per gli utenti dei social non passa inosservato: le labbra. “Anche lì sei uguale a Loredana” scrive un follower sottolineando come in questo scatto di profilo è evidente che le labbra sono state rimodellate dalla chirurgia come quelle della mamma. “Poverina, tutta di plastica come la madre” sottolinea un altro utente.

E le critiche non mancano nemmeno questa volta sotto tutti i punti di vista. “Perché trasformarti così quando eri bella” scrive uno, “Così non si può guardare!!” risponde un altro. “Troppo rifatta 😢peccato eri cosi Bella” gli fa esco un altro ancora.