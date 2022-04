“Un Posto al Sole”, Pasqua terribile per la famiglia Poggi: cosa accadrà

Un Posto al Sole: si preannuncia una Pasqua molto particolare a Palazzo Palladini, soprattutto per la famiglia Poggi e il povero Niko

Niko Poggi sta vivendo un momento davvero molto particolare nella soap opera napoletana Un Posto al Sole. Tutto è cominciato quando nella sua vita è arrivato – o meglio, tornato, un uragano – stiamo parlando delle sorelle gemelle Cirillo, che hanno cambiato totalmente la sua vita circa dieci anni fa. Lui era fidanzato con Manuela, ma a causa di un imbroglio, finì per concepire un figlio con la sorella gemella: Jimmy Poggi, attuale personaggio della soap.

Micaela decise di andare a vivere a Berlino con la sorella, lasciando così il bambino da solo con suo padre. In questi anni Niko si è fatto in quattro per riuscire a crescere il piccolo da solo, è stato fondamentale l’aiuto della sua famiglia che gli ha permesso di essere padre ma anche di lavorare e realizzare il sogno per cui aveva studiato per molti anni.

Un Posto al Sole: Pasqua particolare per la famiglia Poggi

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Beatrice Borromeo, da quella dote innata al grande successo. Traguardo clamoroso

Micaela, a distanza di tanti anni, ha deciso di tornare a Napoli. Ha avuto un tumore all’utero per cui non potrà più avere dei figli, per questo ha intenzione di recuperare il tempo perso con suo figlio e ha proposto al bambino di andare a Berlino con lei per le feste di Pasqua.

Sarebbe il primo anno per Niko, trascorrere le feste lontano da suo figlio non è mai stata una opzione per lui, ma non ha intenzione di negare a Jimmy la possibilità di conoscere meglio sua madre.

Ovviamente, suo padre Renato non è assolutamente d’accordo con tutta questa faccenda e infatti parlerà con Niko, dicendogli che non deve assolutamente permettere una cosa del genere. Lui, combattuto, si ritroverà ad avere tutta la famiglia contro tranne la compagna Susanna.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Annalisa devastante anche così: il VIDEO apparso sui social ha fatto il giro del web

Insomma, saranno dei giorni davvero molto critici per lui, ma alla fine deciderà di lasciarlo andare e di mettere da parte le sue paure.