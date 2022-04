Spunta in rete un incredibile scatto di Carlotta Mantovan, i fan di Fabrizio Frizzi si sentono chiamati in causa e decidono di rispondere.

Sono trascorsi già quattro anni da quel 26 marzo 2018. Quando l’amato conduttore romano, Fabrizio Frizzi, scomparve prematuramente e il sostegno nei confronti della moglie ed ex modella Carlotta Mantovan, da parte di moltissimi esponenti del mondo dello spettacolo a lui vicini, si dimostrò totalizzante.

Classificatasi seconda al concorso di bellezza di “Miss Italia“, l’anno del suo colpo di fulmine con lo showman, Carlotta confermò il suo esordio sul piccolo schermo, per poi approdare in seguito alla conduzione di “Sky Tg24“. L’ex modella ha poi deciso, in questi anni, di trasferirsi in Francia assieme alla figlia, Stella. Ora, dopo aver scelto di trascorrere una vita lontano dai rotocalchi, la conduttrice dedica gran parte del suo tempo libero a coltivare il suo grande amore per la natura. Fino ad oggi, quando un’ultima immagine della giornalista e conduttrice di origini venete è apparsa in rete richiamando presto l’attenzione degli utenti.

“E’ vero!” Carlotta Mantovan la FOTO manda in tilt i fan di Fabrizio Frizzi

Queste siamo “noi“. Questa è “la mia vita“. Decide di descrive in tal modo, Carlotta, il significato di una delle sue ultime pubblicazioni apparse recentemente sul suo profilo Instagram.

Nell’ormai iconica immagine appare il dolce sorriso della piccola Stella, venuta al mondo nel 2013. La bambina, che ora ha otto anni, dimostra di assomigliare di giorno in giorno sempre di più al suo papà.

Questa sarà la prima importante considerazione che non potrà fare a meno di essere sottolineata dai fan della conduttrice trentanovenne. Stella appare infatti, grazie a questo “meraviglioso scatto“, nel suo sorriso più bello. E che ben ricorda, senza sforzo, ai suoi fan quello dello stesso Fabrizio.

“E’ vero!“, esclamerà per tal ragione uno degli utenti, mostrandosi sorpreso di fronte all’istantanea.

La pioggia di apprezzamenti non farà altro che susseguirsi nelle ore successive alla prima condivisione sui social. “E’ uguale al papà, impressionante“, sentirà di aggiungere infine un secondo ammiratore.