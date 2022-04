Albano Carrisi ha potuto farlo solamente dopo il divorzio da Romina Power: tutto su come è cambiata la vita del cantante…

Il loro è stato il sodalizio più celebre e apprezzato dell’intero panorama musicale italiano. D’altronde, quando si parla di Albano Carrisi e di Romina Power, viene naturale considerarli ancora come un tutt’uno.

L’artista di Cellino e la cantante statunitense si sposarono nel luglio 1970, noncuranti dell’iniziale opposizione dei genitori della Power. Dal loro matrimonio sono nati quattro figli, la maggiore dei quali, Ylenia, scomparve a New Orleans nel 1994.

Il loro sodalizio sentimentale si interruppe nel 1999 dopo circa 30 anni di matrimonio, non mancando di portare con sé diversi cambiamenti. Fu proprio nel periodo antecedente al divorzio che Albano, in maniera del tutto inaspettata, tornò a fare qualcosa a cui aveva rinunciato ormai da molto tempo.

Albano spiffera tutto: ha potuto farlo solo dopo l’addio a Romina Power

La scomparsa della primogenita Ylenia provocò una crepa insanabile all’interno del rapporto tra Albano Carrisi e Romina Power. La coppia, insieme da ben 25 anni, vide irrimediabilmente corrotto il proprio matrimonio a causa di una differenza di vedute: mentre la statunitense credeva fortemente nella possibilità di ritrovare la figlia, Albano sembrò fin da subito propenso a gettare la spugna.

Proprio per questo motivo, nel periodo che precedette la separazione, la coppia si mostrò raramente insieme in pubblico. Fu proprio in quegli anni, tuttavia, che Albano tornò a mettersi alla prova nell’interpretazione di brani neomelodici, che gli diedero modo di esplorare le potenzialità vocali fino a quel momento contenute.

Il sodalizio artistico con Romina, pur avendo giovato moltissimo all’immagine del cantante di Cellino, aveva di fatto obbligato Albano a modulare la propria voce, affinché si sposasse al meglio con quella meno potente di Romina.

A seguito dell’allontanamento tra i due, sancito ufficialmente nel 1999, la carriera di Carrisi subì dunque una svolta decisiva. Proprio in anni recenti, tuttavia, i due ex hanno deciso di tornare ad esibirsi insieme sui palcoscenici di tutto il mondo, dimostrando al pubblico di non aver mai perso l’affinità artistica che li ha sempre uniti.