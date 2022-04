Amici è un programma tra i più amati della televisione italiana da tantissimi anni e questo perché mette insieme, il talento e i valori della vita.

Maria De Filippi ad ogni edizione, conferma il suo talento e la sua innata predisposizione nei confronti dei giovani che con le paure e le insicurezze legate alla loro età, arrivano ai provini carichi di sogni e aspettative.

Questa edizione come quelle degli scorsi anni, ha messo in evidenza i talenti di tutti i giovani che si sono presentati a Settembre. Nelle ultime settimane il pubblico sta assistendo al Serale di Amici, dove i ragazzi divisi in squadre, si sfidano prova dopo prova fino ad arrivare alla vittoria di una delle squadra e di conseguenza all’eliminazione di uno dei ragazzi. Ogni fine puntata è un momento triste nella casetta dove gli allievi vivono da tanti mesi, in quanto condividendo assieme h24 ogni momento delle loro giornate, sono diventati una famiglia unita. Tra gli eliminati delle scorse puntate, quella di Aisha Maryam, la cantante della squadra Cuccarini-Todaro, ha emozionato Maria e tutto il pubblico che da mesi, sostiene la diciottenne con grande passione.

É amore tra Christian e Aisha dopo l’eliminazione ad amici?

Un altro allievo che è stato eliminato durante le puntate del serale è Christian Stefanelli, il ballerino allievo di Raimondo Todaro. Il ragazzo ha attraversato durante i mesi momenti complicati e in alcuni daytime, il pubblico ha assistito alla possibilità di un abbandono del programma da parte di Christian.

Dopo una conversazione con i genitori e Maria, il ballerino ha deciso di restare e mostrare il suo talento ma dopo qualche puntata, al momento dell’eliminazione, è toccato proprio a lui. Dopo il programma, tutti i ragazzi hanno mostrato ai fan sui social i loro incontri, visto che nei mesi, sono nate delle bellissime amicizie. Aisha sul suo profilo Instagram, ad una domanda di una fan in merito ad un incontro con Christian, ha postato una foto proprio insieme al ballerino e sopra ha scritto: “Non abbiamo aspettato molto”. Sarà nata una nuova storia d’amore o i due sono solo buoni amici?

