Atalanta-Verona: le pagelle e il tabellino della partita

In scena al ”Gewiss Stadium” l’ultimo posticipo della trentatreesima giornata di campionato tra gli orobici e gli scaligeri. Le pagelle e il tabellino.

L’Atalanta deve provare il tutto per tutto nella gara casalinga contro il Verona per cercare di non chiudere in maniera fallimentare questa stagione e guadagnarsi almeno una competizione europea per la prossima stagione.

A 5 punti dalla Fiorentina e dalla Lazio che occupano attualmente il sesto e il settimo posto in classifica, giocandosi un posto in Europa o in Conference League.

Gli uomini di Gasperini però non sorridono contro il Verona e subiscono il primo gol al 47′ del primo tempo: Caprari serve Simeone che pennella il pallone sulla testa di Ceccherini il quale infila il pallone in rete sul filo del fuorigioco e sigla l’1-0. Non segnava dal 2018. Inizialmente il gol non viene convalidato per un possibile offside ma poi il direttore di gara Piccinini rivede l’azione e giudica regolare il vantaggio gialloblu.

Al 55′ il Verona raddoppia sugli sviluppi di una bellissima azione iniziata con Tameze e Ilic, quest’ultimo tira su Musso e su un rimpallo sfortunato Koopmeiners fa autorete.

Atalanta-Verona: le pagelle e il tabellino

ATALANTA – VERONA 0 -2

Marcatori: 47′ Ceccherini (H), 55′ og Koopmeiners (H)

Atalanta (3-4-3): Musso; Scalvini, Demiral (56′ Djimsiti), Palomino; Hateboer (56′ Pezzella), De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Boga (56′ Muriel), Malinovskyi (34′ Miranchuk), Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Cittadini, Muriel, Freuler, Pezzella, Djimsiti, Mihaila, Pessina, Pasalic. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter (30′ Sutalo), Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. A disposizione: M. Chiesa, Depaoli, Frabotta Cancellieri, Praszelik, Retsos, Hongla, Veloso, Bessa, Lasagna. Allenatore: Igor Tudor

ARBITRO: Marco Piccinini

AMMONITI: Gunter, Casale, Palomino, Malinovskyi

Nella prossima gara l’Atalanta affronterà il Venezia in trasferta, sabato 23 aprile alle 15:00. Il Verona, invece, ospiterà il Bologna alle 20:45 dello stesso giorno.