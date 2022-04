Carlo Conti e quel messaggio a Catherine Spaak: “Mi sono innamorato di lei”… Gli occhi che brillano..

E’ stato il conduttore di Rai Uno ad aver omaggio l’attrice scomparsa all’età di 77 anni. Parole emozionanti…

Catherine Spaak è morta nel giorno di Pasqua, all’età di 77 anni in seguito ad una lunga malattia. Due anni fa ebbe un’emorragia cerebrale che compromise il suo stato di salute.

Attrice di successo sin dagli anni ’60, quando la donna di origine belga aveva solamente 15 anni. Con il tempo ottenne popolarità e fama grazie al suo talento nonché a quell’incredibile fascino che l’ha sempre contraddistinta.

Nonostante la sua vita famigliare non sia stata affatto semplice sin da quando era bambina, il lavoro le ha sempre regalato grandi soddisfazioni.

Le parole inaspettate di Carlo Conti per l’attrice scomparsa

Una trasmissione Rai che ottenne ottimi ascolti fu ”Harem”, che la stessa Spaak condusse dal 1988 al 2002 e alla quale è rimasta legata anche negli anni a seguire.

In un’intervista a ”La vita in diretta” nel 2019, l’attrice rivelò ad Alberto Matano che il suo sogno sarebbe stato quello di riproporla in tv a distanza di tempo ma nonostante ci abbia provato, ricevette un rifiuto in Rai poiché considerata ”troppo vecchia”.

Dopodiché nella stessa puntata, Matano fece una sorpresa inaspettata all’attrice mostrando l’immagine di un uomo di spalle che lei non subito riconobbe. Con l’aiuto del pubblico scoprì che si trattava di Carlo Conti il quale, con un videomessaggio, la commosse:

“Ci siamo divertiti molto a ‘Si può fare’. Catherine è una donna straordinaria, intelligentissima, colta. Mi sono innamorato di lei quando l’ho vista giovanissima nel ‘Sorpasso’, in una partita di ping pong. Da quel momento sono rimasto folgorato dalla sua bellezza, delicatezza e genialità”.

Una vera e propria dichiarazione da parte del conduttore che lasciò senza parole Catherine: “Non lo sapevo, veramente è una sorpresa! Mi sono divertita come mai in vita mia a ‘Si può fare’. […] Lo ringrazio, non me lo aspettavo assolutamente”.

Visibilmente emozionata, tanto che il giornalista notò i suoi occhi lucidi e sottolineò: “Ti brillano gli occhi. Ti sei emozionata con il messaggio di Carlo”.