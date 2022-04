Carrefour, per i consumatori la novità da impazzire: ecco dove e quando

Carrefour al fianco dei suoi consumatori. A loro riservate delle belle e interessanti novità. Ecco tutte le specifiche del caso

Il Carrefour continua a stupire i consumatori e propone ancora delle novità. Il marchio francese che racchiude la catena di supermercati e ipermercati, famoso ormai in tutto il mondo, rappresenta il quarto brand mondiale dedicato alla vendita al dettaglio. Fondato nel 1959 ad Annecy ha saputo conquistare i consumatori di mezzo pianeta e 30 Paesi, pizzandosi a livello europeo, al secondo posto dopo la catena tedesca Schwarz Gruppe.

La rete di vendita è vasta e piena di specializzazioni: da semplici market a supermercati ed ipermercati fino a format commerciali e marchi affiliati. In Italia i punti vendita Carrefour sono tantissimi, quasi 1500 e per i suoi consumatori il brand ha pronte delle belle novità. Ti spieghiamo tutto per filo e per segno.

Carrefour: grandi offerte a portata di tutti

Il Carrefour è pronto a coccolare ancora una volta i suoi consumatori. Per loro novità da non perdere come è possibile vedere nel nuovo volantino dedicato ai suoi supermarket.

Tante le offerte speciali con prezzi veramente competitivi, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia. Carrefour punta tutto sulle nuove necessità che non attirano più solo i giovanissimi ma cittadini di ogni età con prodotti di ottima qualità a prezzi veramente convenienti.

Tutti i prodotti in promozione, visibili sul volantino Carrefour, possono essere acquistati solo nei punti vendita fisici e non sul sito ufficiale, avendo la certezza di poter usufruire di una garanzia di 24 mesi e di prodotti no brand.

Tra i vari articoli della sezione tecnologia, spicca il Motorola Moto E20 ad un prezzo super accessibile. Solo 99 euro per uno smartphone che regala una buona autonomia di batteria, 2 GB di RAM ed un display di 6 pollici. Il tutto in versione no brand così da poter attuare tutti gli aggiornamenti che servono.

Questo solo un piccolo esempio del nuovo volantino Carrefour che può essere sfogliato in tutta comodità online, sul sito ufficiale, nella versione italiana, del brand francese, alla ricerca di qualche offerta tecnologica e non solo, da acquistare nel punto vendita più vicino a casa.