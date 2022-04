Chanel Totti, la rivelazione sconvolgente alla mamma Ilary Blasi: il contenuto del suo ultimo video è clamoroso

Chanel Totti è nel pieno dell’adolescenza e per lei le novità si susseguono giorno dopo giorno. Nonostante abbia solamente 14 anni, la figlia di Ilary e Francesco ha già dovuto affrontare parecchie difficoltà per la sua giovane età.

Negli scorsi mesi, in particolare, Chanel aveva deciso di prendersi una pausa dai social e di centellinare le proprie pubblicazioni. Con ogni probabilità, i rumors relativi alla separazione dei suoi genitori l’avevano messa a dura prova.

Tuttavia, al progressivo spegnimento dell’infondato gossip si sono via via affiancati nuovi video da parte della bellissima 14enne, che è tornata a pieno regime sui social. In particolare, l’ultima clip postata attraverso TikTok ha scatenato le reazioni di migliaia di utenti: il messaggio rivolto a mamma Ilary è a dir poco clamoroso.

Chanel Totti, l’annuncio sconvolgente a mamma Ilary Blasi: “avevi ragione, lo amo”

Chanel Totti è recentemente tornata a pieno regime sui social, come dimostrano le sue recenti pubblicazioni di TikTok. Quest’ultima è la piattaforma maggiormente utilizzata dalla figlia di Ilary e Totti, dal momento che la 14enne ha la possibilità di realizzare dei video costruiti a regola d’arte e che, il più delle volte, sottendono dei messaggi neanche troppo velati.

Attraverso l’ultima clip postata nella giornata di ieri, ad esempio, Chanel ha voluto simpaticamente fare un annuncio alla mamma Ilary. La giovane, nello specifico, si diverte moltissimo a realizzare dei video in lip-sync, in cui le canzoni scelte, come quella che vi abbiamo proposto di seguito, hanno un contenuto ironico e burlesco.

“Mamma, hai sempre detto che mi sarei fidanzata con qualcuno che avrei conosciuto in tribunale. È vero, ha avuto dieci anni di carcere, lo amo“: queste le frasi che la figlia di Totti ha riprodotto attraverso il labiale, che non hanno mancato di far sorridere i suoi numerosissimi seguaci.

Ovviamente, si tratta di clip che la 14enne registra con il solo intento di divertirsi e di prendere in giro i fan. Ilary e Francesco possono dormire sonni tranquilli: al momento, nella vita di Chanel, non è contemplato nessun fidanzato.