Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di trascorrere le feste di Pasqua in un hotel sul lago di Como: le cose, purtroppo, non sono andate come speravano

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate del mondo dei social. Proprio in questo periodo, hanno vissuto dei momenti davvero molto difficili. A Fedez è stato diagnosticato un tumore al pancreas che lo ha costretto a sottoporsi ad una operazione. Hanno temuto davvero il peggio, ma per fortuna la cosa è finita nel migliore dei modi.

Chiara e Fedez sono molto invidiati, ma per certi versi non sembrano molto fortunati. Infatti, lo scorso Natale, avevano deciso di trascorrere qualche giorno fuori prima delle festività, ma Vittoria finì per ammalarsi e decisero di ritornare a casa per sottoporre la bambina alle dovute cure. Anche Pasqua non andata come avrebbero voluto.

Chiara Ferragni e Fedez, vacanze rovinate: Leone con la febbre alta

