Stamattina, per Elisa Isoardi, sarà più dura del solito far fronte ai postumi della giornata di ieri. La dimostrazione è nel suo ultimo scatto. Chi è al suo fianco?

L’estremamente dinamica ex naufraga di origini piemontesi, Elisa Isoardi, non avrebbe risparmiato neppure un po’ delle sue energie per godere a pieno delle ultime ore. E lo scatto apparso in rete questa mattina di lunedì, 18 aprile, ne è la più palese delle testimonianze.

Nonostante il suo sempre più chiaro e temporaneo allontanamento dalle attività di conduzione in Rai, la routine dell’esperta in attività culinarie e di benessere continua a pieno titolo ad attirare l’attenzione degli utenti. Se in molti dei suoi fan continuano a sperare nel ritorno sul piccolo schermo della beniamina di “Linea Verde” e de “La Prova Del Cuoco“, la nata sotto il segno del Capricorno starebbe preferendo dedicare tutte le sue attenzioni, specialmente in questo ultimo periodo, a una vita più semplice e condivisa. Scopriamo adesso con chi ha deciso di trascorrere il suo “traumatico risveglio” di quest’oggi.

Elisa Isoardi, il risveglio devastante dopo la Pasqua: con lei qualcuno di speciale – FOTO

La Pasqua di questo 2022, stando almeno fermamente al parere di stamani condiviso della stessa conduttrice, avrebbe premiato la “bella gioventù“, lasciando invece qualche strascico di stanchezza, forse di troppo, sulle spalle dei più adulti.

Dopo aver mostrato ai suoi 631mila follower le sue avventure presso la mostra “Crazy” allestita presso il “Chiostro Del Bramante” nel cuore della Capitale, nella giornata di ieri la conduttrice ha trascorso i preparativi del pranzo pasquale con i membri più giovani della sua famiglia.

A farne però in primis le spese, ora al suo fianco nel letto, sarebbe stato proprio il barboncino toy di Elisa.

Il dolcissimo esemplare di nome Zenit, divenuto iconico durante la messa in onda de “La Prova Del Fuoco”, ha adesso 8 anni. E dunque sarebbe anch’esso più soggetto, come lei, ad accusare i festeggiamenti di ieri.

La conduttrice deciderà dunque, per tal ragione, di immortalarlo in un prolungato sbadiglio. E di condividere il divertente scatto nelle sue storie su Instagram, generando una copiosa standing ovation in rete.