Eros Ramazzotti, altro che Michelle Hunziker: c’è un’altra donna nella sua vita

Eros Ramazzotti ha trovato un nuovo amore? Spunta qualche indizio sul web che non lascerebbe alcun dubbio

Qualche mese fa avevamo sognato un ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, i due nel corso di “Michelle Impossible” sembravano molto affiatati e in tanti hanno creduto che tra loro potesse esserci ancora qualcosa.

Il cantante e la conduttrice hanno vissuto una storia d’amore unica e inimitabile che dopo anni è ancora al centro del gossip e per molti un ricordo indelebile. Hanno dato alla luce una figlia, Aurora Ramazzotti, da tutti conosciuta per essere un personaggio dello spettacolo e un’influencer molto attiva sui social.

Eros Ramazzotti e la nuova fiamma: chi è?

Eros Ramazzotti è pronto a dire addio a Michelle Hunziker definitivamente e anche alla sua seconda moglie Marica Pellegrinelli. Nel suo cuore ci sono soltanto i suoi figli, Aurora Ramazzotti, Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

Ma non è tutto. A dire il vero il cantante sarebbe pronto ad iniziare una nuova relazione stabile che a distanza di anni rivede l’artista al centro del gossip.

Il nome della ragazza sarebbe Carlotta Pietrobono ed è una Love coach. La giovane lavora con i cuori infranti e aiuta le persone a riprendersi dopo una delusione d’amore.

Non ci sono ulteriori notizie al riguardo, quindi non sappiamo come i due si siano conosciuti. Qualcuno pensa che Carlotta sia stata fondamentale nella vita di Eros dopo la fine dell’amore con la sua ex moglie e da lì sia nata una bella amicizia, trasformata poi in qualcosa di speciale.

Una cosa è certa: passano gli anni ma il cantante sembra essere sempre più uno spirito libero che ha bisogno dei suoi spazi e della sua privacy, senza mai rinunciare all’amore per la sua famiglia. Le donne sono importanti, ma la musica e i suoi figli ancora di più. Nell’attesa di scoprire altri dettagli, i fan non vedono l’ora di vederlo in tour: lo spettacolo sta per iniziare e dopo due anni si torna a cantare e ad emozionare il pubblico.