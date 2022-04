Eva Henger continua a far sognare i suoi followers condividendo online contenuti da capogiro: il bikini minuscolo copre poco e niente.

Eva Henger ha abituato il suo pubblico fin troppo bene: la star ungherese è dotata di un fisico strepitoso e le sue curve pericolose stendono continuamente i fans. La 49enne non fa mai nulla per non metterle in mostra: le sue fotografie sono decisamente al di sopra delle righe.

Eva, anche in queste festività pasquali, pubblica in rete contenuti in cui è in costume. La nativa di Gyor indossa in realtà un bikini minuscolo: il risultato non può che essere entusiasmante e sbalorditivo. Il lato A dell’attrice e showgirl è così in bella mostra: un fisico così è da infarto immediato.

Eva Henger, bikini minuscolo: davanzale tutto fuori

“È dall’interruzione del dialogo tra la femmina e la donna, tra il maschio e l’uomo che si genera il buco nero dell’umanità”: questa la frase apparsa rigorosamente sia in italiano che in inglese per la bellissima Eva Henger. Come ormai spesso accade, Massimiliano Caroletti ha immortalato il suo corpo con uno scatto da paura. La fotografia dell’ungherese è stata scattata ancora una volta in un lussuoso ed incantevole resort di Sharm El-Sheikh. Non è un segreto che la perla egiziana è una meta amatissima per la Henger.

Questa volta, la nativa di Gyor indossa un bikini minuscolo che copre poco e niente. Il suo décolleté da paura è in bella mostra e fa stropicciare gli occhi degli ammiratori. Anche lo slip non è che copre tantissimo: le sue gambe da mozzafiato sono in primissimo piano e conquistato i fans. “Che fisico meraviglioso“, ha scritto un utente visibilmente al settimo cielo per l’immagine. “Sei di una bellezza infinita”, “Resto sempre affascinato da te”, “La perfezione assoluta, fisico da dea”, si legge ancora.