Fedez non l’ha più fatto. Il perdono di Chiara Ferragni lo ha segnato per sempre

Fedez ha capito il grave errore. Quel giorno fu un raptus di follia, i fan sono ancora sconvolti. Tutti ricordano quelle immagini.

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, è un rapper nato a Milano nel 1989. Da sempre appassionato di musica decide di frequentare il liceo artistico ma conclude gli studi al quarto anno in quanto si dedica completamente alla sua passione. A 18 anni pubblica il suo primo EP e nel 2011 pubblica il suo primo album.

Il successo nazionale arriva nel 2012 quando duetta con Max Pezzali, da quel momento Fedez cavalca l’onda della notorietà e comincia a scalare le classifiche della musica. Canzone dopo canzone, successo dopo successo, Fedez è diventato uno dei simboli più amati ed apprezzati della canzone italiana negli ultimi anni.

Il colpo di scena arriva quando sposa l’influencer Chiara Ferragni, la coppia estrema piace moltissimo al mondo. Lui un ragazzo di strada tutto piercing e tatuaggi, lei , bionda, angelica e simbolo dell’era digitale.

Fedez commise un grave errore e Chiara Ferragni lo ha perdonato

Dopo una passionale frequentazione, Fedez e Chiara si sposano nel 2018, dalla loro unione sono nati Leone e Vittoria. Entrambi postano costantemente la loro vita sui social ragion per cui è quasi impossibile per i Ferragnez avere un po’ di privacy.

All’inizio dell’anno un episodio alquanto spiacevole ha fatto temere il peggio. Fedez ha tolto per un periodo la fede nuziale, a quel punto i fan della coppia hanno iniziato a stalkerizzare i profili social e notarono che il rapper aveva smesso di mettere anche cuoricini su Instagram alla sua dolce metà.

La crisi era ormai certa dal momento che il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini aveva beccato, l’estate precedente, Chiara e Fedez dirsele di santa ragione in una lite furiosa a bordo di uno yacht molto lussuoso. Dalle stories di Instagram si novata che Fedez aveva abbandonato completamente l’anello.

Sulla vicenda si alzò un polverone mediatico ma i Ferragnez non hanno mai confermato o smentito la crisi. Fatto sta che dopo un pò la fede è ritornata al suo posto, ovvero dove Chiara l’aveva messa con tanto amore e dedizione.

Da quel momento Fedez non ha più tolto l’anello, l’ipotetica crisi è passata ed evidentemente è stato solo un raptus di follia. Ma d’altronde come dar torto al vecchio detto: “L’amore non è bello se non è litigarello”.