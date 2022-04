Giulia Stabile. La celebre ballerina e compagna del cantante Sangiovanni è impegnatissima a Mediaset. Un gesto dettato dal suo buon cuore ha fatto impensierire molte persone

Non ha ancora vent’anni la ballerina Giulia Stabile (li compirà il prossimo 10 giugno), tuttavia la sua carriera ha decisamente preso il volo. Il grande pubblico ha imparato a conoscerla poco più di un anno fa quando ha preso parte nelle vesti di concorrente della celebre scuola televisiva di “Amici”.

Ha trionfato grazie alle sue straordinarie capacità, conquistando il primo posto: la sua vittoria ha fatto la storia del longevo talent show (in onda dal lontano 2001). Per la prima volta, infatti, a salire sul gradino più alto del posio è stata una esponente della categoria di danza e non un/una cantante.

Giulia Stabile: il gesto inaspettato che rivela il suo amore per i fan. Ha suscitato preoccupazione

Maria De Filippi ha preso a cuore le sorti di Giulia Stabile; la regina indiscussa della televisione italiana sta spingendo senza troppo mistero la sua carriera ancora acerba.

Dopo l’uscita da “Amici”, la ballerina ha affiancato Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni a “Tu Si que Vales” (stagione 2021), prodotto dalla Fascino PGT di proprietà proprio della moglie di Maurizio Costanzo il cui nome figura anche tra i giudici insieme a Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.

Adesso Giulia Stabile è tornata al programma che le ha regalato la fama, stavolta nelle vesti di ballerina professionista e non più di semplice allieva.

Com’è noto, anche in occasione della ventunesima edizione attualmente in corso, le puntate serali sono a pieno ritmo e in fase di registrazione. Non vengono, dunque, trasmesse in diretta consentendo da un lato maggior tranquillità nella sistemazione delle scenografie ad ogni cambio di esibizione, dall’altro viene meno la possibilità del televoto e cresce il rischio che trapelino spoiler prima della messa in onda.

Il pubblico accede negli studi Mediaset seguendo tutte le disposizioni anti Covid e facendo un tampone rapido prima di entrare. Per ingannare l’attesa è presente in loco un bar dove spesso si intrattengono anche i celebri personaggi televisivi.

Tra questi anche la stessa Giulia Stabile; nonostante le guardie di vigilanza le chiedano di allontanarsi dagli ospiti per motivi di sicurezza, non ha mai negato quattro chiacchiere e selfie con i suoi fan. La ragazza sa benissimo che deve tutto a loro.