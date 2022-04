Hard Rock Cafè annuncia una nuova apertura: occasione imperdibile per i giovani. C’è la data

Nuova apertura in programma per il colosso “Hard Rock Cafè”. Un’occasione unica e irripetibile per i giovani italiani in cerca di successo.

Tra i più grandi ‘colossi’ imprenditoriali di vendita al dettaglio e prodotti tradizionali esteri abbiamo la grande famiglia di “Hard Rock Cafè”.

Gadget, bandierine, stemmi e oggetti vari della più grande creatura a livello internazionale ritornano a bussare alla porta della gente. Stavolta a gioire per una nuova apertura in programma a breve sono i giovani italiani.

I ragazzi in cerca di successo e determinazione nella vita avranno una ghiotta possibilità di mettersi in mostra e partecipare alla più grande selezione della loro vita. Per il punto vendita prossimo all’apertura in Italia ci saranno ben 100 posti disponibili.

Tra le figure richieste, l’Azienda ha deciso di offrire a camerieri, bartender e host una possibilità di lavoro in più. Per queste figure potrebbe essere la svolta definitiva di carriera. Ma andiamo a vedere ora quando e dove sarà aperto il prossimo punto vendita “Hard Rock Cafè” in Italia

Hard Rock Cafè, nuova apertura in programma: data e luogo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hard Rock Cafe (@hardrockcafe)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Delia Duran, il retroscena clamoroso sul GF VIP: parla una cara amica

Con ben 191 punti vendita distribuiti su tutto il territorio internazionale, il colosso, Hard Rock Cafè vanta di una fama unica e irraggiungibile per la concorrenza del mercato imprenditoriale.

La nuova catena di ristoranti tematici, nata agli inizi degli anni ’70 in Inghilterra è già pronta per il nuovo boom di visite per la prossima apertura.

Giovani italiani e interessati potranno partecipare all’evento d’inaugurazione i prossimi 20 e 21 Aprile 2022 in una location che nel Belpaese rappresenta un’occasione di rinascita professionale a tutti gli effetti.

Parliamo della città di Milano, pronta ad ospitare una ‘costola’ del colosso imprenditoriale più celebre al mondo. Il locale aprirà in estate in Via Dante, 5 e accoglierà un fiume di turisti e abitanti del posto in un clima di musica rock.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———> WhatsApp: il trucco veloce per scrivere i messaggi in un attimo. Devi provare, ti cambierà la vita

All’interno del nuovo punto vendita ci sarà la possibilità di consumare le più accese tradizioni alimentari statunitensi tra food e drink, approfittando dei 280 posti a sedere che gli addetti metteranno a disposizione della loro clientela.