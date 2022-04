Il Volo, l’annuncio della band ha lasciato di stucco i migliaia di ascoltatori che li seguono: solamente pochi mesi e per loro cambierà tutto

Dal giorno in cui il formidabile trio di tenori si è formato all’interno della trasmissione Ti lascio una canzone, il loro successo non ha mai conosciuto battute d’arresto. D’altronde, è raro trovare delle voci che possano eguagliare quelle dei tre cantanti, perlomeno all’interno del panorama musicale italiano.

Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone collaborano da oltre dieci anni e hanno all’attivo ben 7 album in studio, di cui l’ultimo, “Il Volo Sings Morricone” (2021), ha voluto essere un vero e proprio omaggio al compianto compositore da poco scomparso.

Mancano solamente pochi mesi, tuttavia, e per Il Volo arriverà un’importantissima novità destinata a lasciare di stucco i migliaia di ammiratori che li seguono e li sostengono. La band, tramite la pagina Instagram, ha fatto un annuncio che non poteva passare inosservato.

Il Volo, annuncio dell’ultima ora: alla band restano solo pochi mesi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Albano spiffera tutto: ha potuto farlo solo dopo l’addio a Romina

Giovanissimi, carismatici e pieni di talento: i tre artisti de Il Volo hanno intrapreso una carriera che li sta portando a toccare vette sempre più alte. Ignazio, Gianluca e Piero, apprezzati non solamente in Italia ma anche all’estero, non mancano di radunare migliaia di spettatori durante i loro concerti attesissimi.

Attraverso la pagina Instagram, seguita da oltre 600mila fan, la band tiene il pubblico aggiornato rispetto a tutte le novità del loro lavoro. Solamente due giorni fa, a questo proposito, i tre artisti hanno annunciato una notizia che gli utenti non potevano non accogliere con entusiasmo.

“Siamo contenti di annunciarvi altre due nuove date italiane del nostro Tour“, hanno scritto i cantanti, che faranno tappa ad Ostuni e nel Teatro Valle dei Templi di Agrigento rispettivamente il 26 e 28 luglio prossimi.

Restano solo pochi mesi, dunque, e finalmente i numerosissimi fan dei tenori avranno la possibilità di sentirli nuovamente cantare dal vivo, in due delle più suggestive location italiane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Hard Rock Cafè annuncia una nuova apertura: occasione imperdibile per i giovani. C’è la data

La risposta dei followers, ovviamente, non poteva che essere più che positiva. “Ci vediamo presto“, “Vi aspettiamo“, hanno commentato i fan del gruppo, impazienti di vedere i tre artisti all’opera.