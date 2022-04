Il Volo. La scoperta sorprendente di un membro del gruppo di tenori: “É successo a mia insaputa”

Il Volo. Il trio di tenori non fa che mietere un successo dietro l’altro. Uno di loro ha fatto una scoperta incredibile, non se lo sarebbe mai aspettato. Che cosa è accaduto?

Se non avete mai sentito parlare de Il Volo probabilmente avete vissuto in una grotta oscura fino ad ora. Il gruppo formato dai tre giovanissimi tenori sta spopolando in tutto il mondo portando in alta la bandiera dell’Italia.

Pensare che il loro incontro è stato scaturito da un evento fortuito. Si presentarono singolarmente poco più che adolescenti al talent show di Rai Uno “Ti lascio una canzone”, presentato da Antonella Clerici. Fu il regista Roberto Cenci a intuire che “accorpandoli” probabilmente avrebbero ottenuto maggior credito. E così è stato.

Il Volo. Ignazio Boschetto protagonista di una simpatica scoperta. Cosa è successo al cantante

Il Volo ha incantato il pubblico, passo dopo passo. Una tappa fondamentale nella carriera dei tre giovani interpreti è stata senza dubbio il trionfo ottenuto durante il “Festival di Sanremo” 2015. Il brano “Grande amore” arrivò sul gradino più alto del podio.

I tenori ebbero così risonanza anche a livello internazionale con l’accesso al prestigioso “Eurovision Song Contest” in cui si classificarono in terza posizione.

Oggi, non ancora trentenni, sono indiscutibilmente delle super star, osannate dal pubblico e seguite con attenzione dalla stampa. La loro vita privata è spesso sotto la lente d’ingrandimento. Piero Barone (tra flirt veri e presunti) pare sia ancora single. Gianluca Ginoble è innamoratissimo, invece, della sua nuova compagna, la modella Eleonora Venturini Storaro, nipote del celebre direttore della fotografia Vittorio Storaro, vincitore di 3 premi Oscar.

Cosa dire di Ignazio Boschetto? Anche lui è fuori mercato. Non ha occhi che per la sua fidanzata, la ballerina Ana Paula Guedes che ha conosciuto online durante le prime fasi della pandemia.

Nato a Bologna il 4 ottobre 1994, è originario di Marsala (provincia di Trapani) dove la sua famiglia gestisce una pizzeria in contrada Ventrischi. Dopo la scomparsa del padre Vito, avvenuta l’anno scorso, la titolare è la sorella Nina.

Un fatto curioso è avvenuto proprio rimanendo sul tema “pizza”. Ignazio Boschetto condivide con i follower sui social network momenti importanti e simpatici della sua vita. Ha pubblicato un video in cui, mentre stava passeggiando per una via, si è voltato e ha scorto improvvisamente una pizzeria con il suo nome.

“A mia insaputa, guardate cosa ho trovato” – ha detto il cantante – “Mi hanno aperto una pizzeria”.