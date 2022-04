L’Ipercoop festeggia: il nuovo market oggi è realtà. Così si mette da parte il passato tragico: ecco tutte le novità

L’Ipercoop, uno dei grandi marchi dei supermarket italiani, torna a sorridere dopo mesi di difficoltà. Si scrive così una nuova pagina della sua storia imprimendo un nuovo cammino. Il marchio che nasce dall’unione delle cooperative di consumatori consociate in Coop Italia, vanta una fitta rete di punti vendita in tutta Italia.

Superette, supermercati e ipermercati si trovano soprattutto nel Centro e nel Nord Italia. Il brand sta espandendo la sua rete di vendita nel Sud, in particolare in Puglia e nelle Isole, ma i negozi del brand non coprono ancora tutto il territorio nazionale.

Toscana ed Emilia Romagna sono le regioni con la maggiore concentrazione di market. Proprio in Toscana, e non troppo lontano dal capoluogo, Coop ha da poco festeggiato. Ha aperto, infatti, un nuovo punto vendita dopo l’esperienza più brutta e tragica.

Ipercoop: in Toscana la novità per un nuovo market

Aria di festa, nei giorni scorsi, tra Firenze e Scandicci. L’Ipercoop torna, infatti, sul territorio nella sua versione originale e rinnovata. Ha riaperto, infatti, il market del centro commerciale di Ponte a Greve che era stato chiuso dopo il grande incendio del giugno dello scorso anno.

In meno di un anno tutto è stato ricostruito. Prima ha riaperto la galleria commerciale e la farmacia, e adesso anche l’Ipercoop che era stata ospitata nella tensostruttura adibita nel piazzale davanti al centro commerciale.

Le fiamme partirono dal tetto del negozio ed in un brevissimo avvolsero la struttura ma per fortuna nessuno rimase ferito. Adesso si torna alla normalità con il nuovo punto vendita progettato dallo stesso architetto che disegnò il market Ipercoop per la sua inaugurazione nel 2003, Paolo Lucchetta.

Oggi il negozio ha una nuova veste, con tanto verde, un nuovo bar-ristorante targato Coop.fi, lavorando nell’ottica della sostenibilità ambientale e alla valorizzazione dei prodotti locali toscani.

L’orario di attività del nuovo store aperto dagli inizi del mese di aprile, è tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00, ad eccezione del sabato con apertura anticipata alle 7.30, e la domenica con chiusura anticipata alle 13.30.