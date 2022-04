“About last night”. Jennifer Lopez presto sposina: lo spacco vertiginoso del vestito è da capogiro – VIDEO

Jennifer Lopez. La super star ha detto nuovamente sì a Ben Affleck circa vent’anni dopo la prima proposta di matrimonio, poi sfumato. Sui social appare più sensuale che mai: qué guapa

Jennifer Lopez: attrice, ballerina, cantante. A 52 anni è una diva, osannata in tutto il mondo. Il suo talento poliedrico e la sua travolgente bellezza latina le hanno regalato successo e fama.

Tuttavia, al momento non si parla affatto delle sue ultime fatiche sul set o della più recente uscita discografica. L’attenzione è rivolta tutta sulla sua unione con il celebre attore e regista Ben Affleck. I due, infatti, sono pronti a sposarsi. Si sono fidanzati ufficialmente circa vent’anni fa una prima volta ma a pochi passi dalle nozze si lasciarono facendo rimanere di stucco tutti i loro fan.

Jennifer Lopez, una regina di sensualità. Lo spacco vertiginoso mostra la sua forma strepitosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono stati una coppia chiacchieratissima agli inizi degli anni duemila. Insieme sono apparsi come protagonisti in ben due film: “Amore estremo – Tough Love” e “Jersey Girl”. Galeotto, infatti, fu il set.

Hanno preso poi strade diverse. Affleck ha sposato l’altrettanto celebre attrice Jennifer Garner dalla quale ha avuto tre figli: Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth e Samuel.

Jennifer Lopez, invece, è stata a lungo compagna del cantante Marc Anthony ed è diventata madre dei gemelli Emme e Max, nati nel 2008. Ha poi intrapreso una nuova love story con l’ex giocatore professionista di baseball Alexander Rodriguez ma il ritorno di Ben Affleck nella sua vita l’ha stravolta completamente. Dall’anno scorso sono inseparabili.

É stata la stessa super star di origini portoricane a rendere nota la notizia del loro imminente matrimonio tramite la sua newsletter dal titolo “On The JLo”.

Chissà come sarà il suo abito da sposa. La cantante e attrice ha sempre optato per uno stile super sensuale, mettendo in mostra il suo fisico tonico e allenato anche all’età di 52 anni.

Ne è prova uno degli ultimi post rilasciati su Instagram, social network in cui è seguita da ben 203milioni di utenti. Indossa un vestito verde militare dallo spacco vertiginoso in contrasto con gli accessori rigorosamente color oro: le gambe sono completamente scoperte, muscolose, seducenti, un tripudio di bellezza. “About last night” – scrive in didascalia. JLo non delude mai.