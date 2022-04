Maria De Filippi, brutto colpo per la conduttrice: si fermano i suoi programmi

Maria De Filippi, la pausa arriva anche per lei: i telespettatori italiani fans della conduttrice, infatti, nelle ultime ore hanno ricevuto una brutta notizia

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Non a caso, i suoi programmi sono quelli più apprezzati e più seguiti dai telespettatori. Dopo la fine di C’è Posta Per Te di qualche settimana fa, adesso ne sta seguendo due: Amici, il famoso talent che giungerà a capolinea fra tre settimane, e infine Uomini e Donne che va in onda tutti i giorni su Canale Cinque dalla 14:45 alle 16:10.

Maria De Filippi, oltre al pomeridiano di Uomini e Donne che va in onda ogni giorno e il serale di Amici che invece va in onda il sabato sera, si occupa anche del daytime del talent show che vediamo per tutta la settimana dalle 16:10 su Canale Cinque. Insomma, la settimana di Maria è piuttosto piena, ma i suoi affezionati telespettatori hanno ricevuto una brutta notizia nelle ultime ore.

Maria De Filippi si ferma: la pausa per Pasqua e Pasquetta

Infatti, in occasione della Santa Pasqua, il consueto appuntamento con Uomini e Donne del lunedì è stato annullato. Anche il daytime di Amici non andrà in onda, dunque non sappiamo ancora quali saranno i guanti di sfida che i ragazzi si ritroveranno ad affrontare per questa sesta puntata del serale che andrà in onda sabato sera su Canale Cinque.

I programmi di Maria si sono fermati, però c’è una buona notizia: i programmi torneranno regolarmente da domani. Dunque, scopriremo finalmente se Ida e Riccardo decideranno di darsi l’ennesima possibilità di stare insieme o se decideranno di lasciarsi andare per sempre. Per quanto riguarda il serale di Amici, invece, scopriremo chi sarà a rischiare di più nella prossima puntata del programma.