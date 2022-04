Michelle Hunziker da mozzafiato sui social network: la conduttrice ha la splendida idea di girarsi e di mostrare il suo didietro.

Michelle Hunziker è una delle donne dello spettacolo più amate e apprezzate dal pubblico italiano. La nativa di Sorengo lavora sulla televisione italiana da tantissimi anni e ha condotto programmi seguitissimi come ‘Striscia la Notizia’, ‘Zelig’, ‘Scherzi a parte’ e ‘Festivalbar’.

La conduttrice di origini svizzere è seguitissima sui social network: il suo account possiere ben 5,3 milioni di followers. Ogni giorno, la splendida Michelle condivide fotografie meravigliose in cui mette in mostra il suo fascino irresistibile e le sue forme da paura. Quest’oggi, la classe 1977 ha postato un’immagine devastate in cui ha avuto la meravigliosa idea di girarsi completamente.

Michelle Hunziker di spalle, si gira e…web in estasi

Michelle, anche nella giornata di Pasquetta, ha fatto salire la temperatura su Instagram pubblicando una fotografia mostruosa. “Bacino post pasquale”, ha scritto la conduttrice sfoderando nell’immagine la sua sensualità illimitata. Capelli cortissimi e fisico scoperto, la Hunziker conquista i cuori degli utenti del web.

La nativa di Sorengo indossa un completo niente male, con la maggior parte dei suoi lati bollenti in bella mostra. Michelle si gira di spalle, offrendo di fatto una visione del suo didietro. Le sue labbra irresistibili conquistano consensi mentre il suo sguardo magnetico lascia senza parole il web. “Bellissima e affascinante come sempre”, ha scritto un ammiratore visibilmente colpito dalla foto. “Il sole illumina la bellezza”, ha scritto un seguace riferendosi al fatto che i raggi solari baciano la pelle della conduttrice. C’è inoltre chi la augura una buona serata mentre c’è anche chi ne approfitta per farle gli auguri di Pasqua. Ancora una volta, boom di likes e di apprezzamenti per la magnifica 45enne.