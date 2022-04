Michelle Hunziker, prima Pasqua senza le due persone più care alla conduttrice svizzera: ecco come l’ha trascorsa

La Pasqua di quest’anno ha portato una ventata di novità nella vita di Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera, separatasi da Tomaso Trussardi solamente pochi mesi fa, ha dovuto affrontare moltissimi cambiamenti nel giro di solamente poche settimane.

Con l’arrivo delle festività pasquali, il pubblico si aspettava di vederla circondata dai suoi affetti più cari. In molti, addirittura, hanno persino ipotizzato che la Hunziker e Trussardi potessero decidere di passare la giornata di ieri insieme, per il bene delle figlie Sole e Celeste.

All’opposto, invece, la presentatrice svizzera ha trascorso la giornata di Pasqua in una maniera davvero imprevedibile. Oltre a Tomaso, alla sua tavola mancava qualcuno di davvero speciale.

Michelle Hunziker, prima Pasqua senza la persona più cara: ecco come l’ha vissuta

Attraverso le stories postate su Instagram, i followers hanno potuto raccogliere preziose informazioni in merito alla Pasqua trascorsa da Michelle Hunziker. Negli scorsi giorni, tramite i commenti, gli utenti non avevano mancato di esternare le loro supposizioni.

Alcuni, addirittura, speravano che la conduttrice e l’ex marito potessero scegliere di trascorrere la giornata di ieri insieme, in compagnia delle loro bambine. In realtà, come è emerso grazie alle testimonianze dei social, le cose non sono affatto andate secondo i pronostici.

Nella tavola di Michelle, oltre a Trussardi, mancava anche la primogenita Aurora Ramazzotti. È stata proprio quest’ultima, attraverso le Instagram stories, a rendere i fan partecipi della propria domenica di Pasqua. Una domenica che la modella ha trascorso in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza, cucinando per lui una gustosa amatriciana.

“Tipica amatriciana di Pasqua“, ha scritto Aurora a corredo dello scatto, tramite cui è possibile intravedere solamente due piatti. Con ogni probabilità, dunque, mamma e figlia non erano insieme a festeggiare questa ricorrenza tanto attesa dagli italiani.

Indubbiamente, Michelle non avrà mancato di divertirsi e di sentirsi a proprio agio accanto a Sole e Celeste. Anche lontana da due delle persone più importanti per lei, la Hunziker è parsa raggiante e sorridente come suo solito.