Napoli-Roma le pagelle e il tabellino del big match della trentatreesima giornata di campionato tra gli azzurri e i giallorossi.

Il Napoli torna in campo dopo la pesante sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Gli azzurri avevano la grande opportunità di portarsi al primo posto ma il KO con la Viola ha complicato i piani della squadra di Spalletti. In questo turno, le due squadre di Milano hanno battuto rispettivamente Spezia (l’Inter) e Genoa (il Milan). Partita difficile per i partenopei, che ospitano una Roma in grande spolvero allo stadio Maradona.

La partita inizia subito con grandi ritmi: dopo pochi minuti Lozano viene atterrato in area da rigore. L’arbitro lascia giocare ma dopo un paio di minuti viene chiamato al Var: il direttore di gara cambia la decisione e decreta un calcio di rigore per gli azzurri. Sul dischetto si presenta Lorenzo Insigne che batte Rui Patricio con un tiro chirurgico. La squadra di casa gioca bene e sfiora il vantaggio in più di un’occasione. Nel finale di frazione, la Roma sfiora il pareggio con un calcio di punizione: la deviazione di Osimhen si stampa sulla traversa. Le due squadre rientrano quindi negli spogliatoi sull’1 a 0.

Nel secondo tempo, gli azzurri smettono di giocare e subiscono le avanzate giallorosse. Quando sembrava tutto finito, nel finale El Shaarawy gela il sangue ai tifosi del Napoli con un tiro chirurgico. Finisce 1 a 1: il Napoli perde probabilmente il treno scudetto scivolando a quattro punti dal Milan. Qualche fischio dalle tribune del Maradona: ancora una delusione per i partenopei. La Roma, invece, resta a -5 dalla Juventus: i giallorossi sperano di agguantare il posizionamento Champions League.

Napoli-Roma le pagelle e il tabellino

Napoli (4-3-3): Meret 6; Zanoli 5.5, Rrahmani 6, Koulibaly 6, Mario Rui 6; Fabian 6.5, Lobotka 6, Anguissa 6.5; Lozano 6, Osimhen 5.5, Insigne 6.5. All. Spalletti.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6.5; Mancini 5.5, Smalling 6, Ibanez 5.5; Karsdorp 6, Cristante 6.5, Olivera 5.5, Zalewski 6 (EL Shaarawy 7); Pellegrini 6, Zaniolo 6, Abraham 5.5.

Reti: Insigne (su Rigore)

Arbitro: Marco Di Bello