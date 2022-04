L’ultima immagine di Raoul Bova, nel giorno di pace per eccellenza, attira vertiginosamente l’attenzione dei suoi fan in rete.

“Da qualunque prospettiva lo guardi, il mondo, è sempre meraviglioso“. Aveva esordito in tal modo l’attore Raoul Bova, soltanto una settimana fa, dal suo profilo Instagram. Ora però, l’ultimo scatto apparso sui social network in queste ultime ore, ha colpito nel segno i suoi fan per un dettaglio del tutto inatteso.

L’attore protagonista della nuova stagione di “Don Matteo“, in questo 2022, si è dimostrato pienamente interessato a voler sensibilizzare l’opinione pubblica agendo in prima persona. L’obiettivo del sex symbol anni ’90, ed affermato attore romano nel presente, mira a disinnescare attivamente quelle attività che lederebbero maggiormente la salute del nostro pianeta. Raoul è ad oggi impegnato a ricordare a tutti di come “non esiste un pianeta B“. Ed ha invitato ciascuno dei suoi fan, in questi giorni, ad agire consapevolmente contro la proliferazione di emissioni di anidride carbonica. Camminare a piedi, utilizzare bici e mezzi ad emissione zero, per un corpo ed un pianeta più sano.

Raoul Bova, la FOTO inaspettata preoccupa i fan: nel giorno più bello non c’è Rocio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Leonardo Pieraccioni: dopo 26 anni c’è riuscito ancora. Il colpaccio che nessuno si aspettava

In maniera del tutto insolita la bellissima attrice Rocío Muñoz Morales, legata a Roul ormai dal lontano 2011, non è apparsa nelle fotografie pubblicate dall’attore classe 1971 nella giornata di ieri. E un dettaglio ha presto incuriosito i suoi ben oltre 795mila follower.

Il suo ultimo scatto, tinto di rosa e con sua assoluta protagonista la piccola e dolcissima Alma, adesso di tre anni, ha conquistato immediatamente il pubblico in rete.

L’iconica immagine è stata inoltre condivisa, per la sua delicata bellezza: tra una miriade di palloncini a forma di cuore, anche dalla nota imprenditrice @rossellagargano.

Il mai così “meraviglioso” Raoul ha desiderato condividere, dunque, in tal maniera il suo “messaggio di pace e speranza“. Con il fine di augurare ai suoi spettatori in rete “una serena Pasqua“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Addio a Catherine Spaak, il mondo dello spettacolo piange la grande artista

Infine l’attore, che adesso veste impeccabilmente i panni di “Don Massimo” nella storica serie televisiva Rai, è divenuto anch’esso protagonista della nuova copertina del noto settimanale di “Tv Sorrisi e Canzoni“.