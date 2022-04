Stefano De Martino, dopo il tradimento il clamoroso ripensamento: le parole che nessuno si aspettava sull’ex Emma Marrone

Sono passati ormai dieci anni dalla fine della relazione tra Emma Marrone e Stefano De Martino, che all’epoca della partecipazione ad Amici avevano fatto sognare migliaia di fan. Un rapporto contrassegnato da parecchi alti e bassi, ma in cui l’amore, almeno all’apparenza, sembrava destinato a trionfare.

L’incontro tra l’ex ballerino e Belen Rodriguez – poi divenuta sua moglie – mandò invece in frantumi quella che pareva essere un’unione indissolubile. I fan, tuttavia, non hanno mai gettato la spugna nel corso degli anni, continuando ad auspicare un riavvicinamento tra i due ex.

Una possibilità che, ancora oggi, sembra lasciare un barlume di speranza ai followers, specie dopo le dichiarazioni che Stefano aveva rilasciato a seguito del tradimento. Tra lui e Emma c’è ancora qualcosa in sospeso?

Stefano De Martino, dopo il tradimento il clamoroso ripensamento: “amo ancora Emma”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Il Volo, annuncio dell’ultima ora: alla band restano solo pochi mesi

Quando Stefano ed Emma si conobbero tra i banchi di Amici era il lontano 2009. Nonostante i due sembrassero follemente innamorati, tutti conoscono l’epilogo della loro storia d’amore. Il partenopeo, dopo aver conosciuto Belen Rodriguez, non ebbe occhi che per lei.

Negli anni, tuttavia, i fan della coppia Stefano-Emma non hanno mai smesso di sperare in un ripensamento da parte dell’ex ballerino. Di fatto, un episodio del genere si era già verificato ormai parecchio tempo fa, quando la coppia conobbe un momento di crisi a causa di un’altra donna.

Si tratta di Giulia Pauselli, concorrente di Amici 2010 che, all’epoca della sua partecipazione al programma, ebbe un chiacchieratissimo flirt con De Martino, allora professionista del talent. Dopo aver interrotto la relazione con la Marrone, il partenopeo si gettò a capofitto nella nuova frequentazione, salvo poi rendersi conto di aver commesso un imperdonabile errore.

Nel 2011, durante un’intervista rilasciata a Verissimo, Stefano si era espresso in questi termini: “mi sono reso conto di amare ancora Emma“. Fu proprio grazie a quelle parole che la salentina, innamoratissima di lui, si convinse a perdonarlo e a dargli un’altra opportunità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Albano spiffera tutto: ha potuto farlo solo dopo l’addio a Romina

Questa volta, tuttavia, la situazione non potrebbe essere più diversa, nonostante le speranze dei fan non si siano ancora spente. Con Belen, infatti, De Martino ha formato una vera e propria famiglia, e negli ultimi tempi i due sembrerebbero addirittura essere tornati insieme. La Marrone, ormai, è solo un vecchio ricordo nel cuore del conduttore.