“Un Posto al Sole”, Raffaele la combina grossa: il portiere si mette nei guai

Raffaele Giordano, nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, vivrà una crisi molto particolare. Il motivo? Le cose con sua moglie Ornella vanno piuttosto male

Raffaele Giordano sta vivendo un momento molto particolare. Tutto è cominciato quando suo figlio Patrizio ha comunicato a lui e ad Ornella di volersi trasferire a Barcellona, per proseguire lì da solo la sua carriera da chef. Se la madre lo ha supportato fin da subito, Raffaele si è fatto prendere dalle ansie di padre che vede il figlio rinunciare ad un lavoro certo per tentare la fortuna in un posto lontano da casa.

Ornella e Raffaele sono sempre stati piuttosto diversi, lei non è mai stata una madre chioccia e ha sempre incoraggiato i figli a seguire i loro sogni, anche allontanandosi da loro e da casa. Raffaele, invece, avrebbe sempre voluto avere i figli tutti vicini e proprio per questo motivo, per l’ennesima volta, i due coniugi sono arrivati allo scontro.

Un Posto al Sole: Raffaele Giordano tradisce Ornella Bruni?

Stavolta le cose però sono abbastanza diverse. Ornella è sempre più presa dal suo lavoro, mentre Raffaele a parte il suo ruolo da portiere, ha trovato un nuovo svago: il corso di sommelier. Qui ha conosciuto Elvira, la giovane madre affascinante di Samuel, l’aiuto chef del Vulcano. I due si sono molto avvicinati di recente, e Raffaele sta trovando in lei tutto quello che non ha mai visto in sua moglie Ornella. Proprio per questo motivo, mentre sente sempre più distante Ornella, trova conforto proprio in Elvira.

Ornella in ospedale è sempre più impegnata anche a causa di quello che sta succedendo con il dottor Crovi, che ha ritrovato suo fratello. Distratta da queste vicende, non si accorgerà che Raffaele sarà sempre più lontano. Le anticipazioni, rendono chiaro che Raffaele potrebbe arrivare ad un vero e proprio tradimento.

Insomma, la coppia storica Ornella – Raffaele potrebbe scoppiare da un momento all’altro. Viola farà il possibile per stare accanto ai suoi genitori, ora che è tornata a casa.