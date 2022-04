Alberto Matano è un conduttore di Rai 1 molto amato dal pubblico vista la sua preparazione e professionalità in ogni argomento che affronta.

Sono tanti i successi ottenuti da Matano che negli anni ha dimostrato il talento per il mondo dell’informazione e della televisione e nonostante il suo essere riservato, il pubblico ha imparato nel tempo a conoscere le sue abitudini e parte della sua vita privata.

Il conduttore è un appassionato di sport e gite all’aria aperta e per questo Pasquetta è per lui una valida occasione per poter trascorrere una giornata al sole a respirare a pieni polmoni. A causa della Pandemia, molte ricorrenze non sono state festeggiate come gli italiani adorano fare, ma quest’anno che le cose vanno meglio, per tutti è stato necessario organizzare gite fuori porta e grigliate con amici. Alberto ha condiviso sul suo profilo qualche video della sua giornata e sotto ha scritto: “Buona Pasquetta da me e la nuvola di Fantozzi”, mostrando ai follower il tempo che per tutta la giornata lo ha perseguitato.

Nonostante la nuvola, Alberto Matano non perde le speranze

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Sì, ce li ho anche io…”, Aurora Ramazzotti e la risposta che mette tutti a tacere: parole sconvolgenti

Nonostante il clima non sia stato a favore della giornata organizzata, Alberto non si è perso d’animo, visto che vi erano comunque tanti validi motivi per sorridere. Ha infatti anche postato una sua foto su Instagram che lo ritrae in tutto il suo splendore.

Tanti commenti e approvazioni sotto lo scatto tra cui anche quello di Mara Venier e Roberta Morise. Oltre a loro, moltissimi del popolo hanno commentato la foto di Matano riempendolo di complimenti e frasi carine. Il conduttore è molto amato dal pubblico che ha sempre trovato l’occasione per gratificare un lavoratore come lui. Pasquetta è per tutti una giornata da trascorrere con gli amici all’aria aperta e quando manca il sole, bisogna essere una persona ottimista per trovare comunque il bello delle cose anche con la pioggia in arrivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mediaset corre ai ripari: in bilico la trasmissione condotta proprio da lui. Batosta assoluta