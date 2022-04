Sapete come ha trascorso la Pasquetta Antonella Fiordelisi? Spuntano dei dettagli sui social, che foto strepitose

Anche le feste pasquali sono terminate, quest’anno per la maggior parte sono state ancora più speciali dal momento che siamo tornati ad una normalità che mancava da tanto tempo.

I vip, soprattutto, non hanno resistito ed hanno colto l’occasione per partire e staccare la spina. Tra questi c’è stata anche Antonella Fiordelisi che ha trascorso le vacanze all’insegna del relax in un posto strepitoso. Sui social ha pubblicato alcuni scatti che hanno già fatto il giro del web.

Antonella Fiordelisi, una meraviglia in un posto paradisiaco – FOTO

Scorrendo sul suo profilo di Instagram, i fan non possono fare a meno di rimanere estasiati da così tanta bellezza. Antonella Fiordelisi è un concentrato di sensualità e energia che riesce a trasmettere anche ai follower che la seguono.

Ha trascorso Pasquetta in un posto afrodisiaco, un vero paradiso terrestre. I suoi occhioni verdi e il duo décolleté in primo piano hanno reso tutto più accattivante e seducente.

“Buona Pasquetta a tutti, io sono appena arrivata in questo posto magico”, ha scritto sotto al post. Con i tacchi a spillo e un tailleur grigio sembra ancora più bella e i seguaci non hanno resistito nel commentare con messaggi come: “Bellissima e affascinante Antonella, cuore di Napoli” e poi ancora “Insuperabile, la mia icona“.

Modella e influencer, Antonella Fiordelisi ha conquistato tutti nel corso degli anni e con determinazione e intraprendenza ha ottenuto grandi risultati.

Oggi, sa come interagire con i fan che la seguono e la supportano in ogni situazione e non perde occasione di farlo. Le sue foto diventano virali non appena le pubblica e i follower non possono fare a meno di ammirarla. E’ una donna incantevole e irresistibile.