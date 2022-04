La dura confessione di Arisa preoccupa i telespettatori in diretta. La cantante spiega in maniera schietta le sue motivazioni.

A solo una settimana di distanza dall’acclamato approdo di Arisa nello show di Rai Uno di “Ci Vuole Un Fiore”, un’ultima intervista in seconda serata sconvolge i suoi fan. L’artista canora di origini genovesi ha confessato di aver pensato al suicidio, per poi spiegare schiettamente le sue motivazioni.

In queste ultime settimane l’artista trentanovenne è stata in vetta alle discussioni riguardanti l’avanspettacolo italiano. Protagonista del panorama musicale, sin dal suo esordio al “Festival Di Sanremo“, quanto ormai del piccolo schermo, Arisa ha lasciato parlare di sé anche per l’avvento del suo grande amore in costante ascesa per il ballerino Vito Coppola. Dopo il successo riscosso grazie alla sua partecipazione a “Ballando Con Le Stelle” e all’uscita del suo nuovo singolo “Cuore“, la cantante ha deciso di spiazzare i suoi fan con una dichiarazione sconvolgente.

Arisa, intervista scioccante: “si volevo suicidarmi”. Il motivo è sconvolgente

Durante le registrazioni dell’ultima puntata di “Ti Sento“, Arisa ha parlato a lungo della sua persona. Sino a confessare con naturalezza uno scomodo dettaglio del suo passato.

Ospite nella trasmissione sul secondo canale Rai, guidata dal conduttore e giornalista Pierluigi Diaco, Arisa ha deciso di rispondere inaspettatamente ad un quesito insolito. E che probabilmente sarebbe riuscito a spiazzare anche la diretta interessata.

“Hai mai pensato di sottrarti alla vita?“, ha chiesto a bruciapelo il conduttore romano alla sua gettonata ospite. La risposta di Arisa sarà sin da subito affermativa. Il suo “sì” riecheggerà difatti a lungo all’interno del studio televisivo. “Ho pensato di sottrarmi alla vita“, conferma l’artista, ma volendo ammettere al contempo “che un po’ tutti lo pensiamo“.

Arisa, però, si considera ad oggi “una ragazza di fede“. E questa prerogativa sarebbe stata essenziale, dal suo punto di vista, per riemergere da un periodo della sua vita particolarmente difficile. “Vedevo sempre un buco nero“, spiega a cuore aperto l’artista. “Non sapevo cosa mi sarebbe successo, mi sentivo sola e abbandonata, nessuno mi amava“. Fortunatamente, poi, c’è stata una svolta. Gradualmente Arisa ha dato valore alle sue “priorità“. Da quel momento in avanti, spiega la cantante, ha compreso di poter resistere e di come la sua esperienza di vita le abbia presentato sia “cose belle” ma anche “cose brutte“.

L’intervista integrale dell’artista canora verrà trasmessa in onda nella serata di oggi, martedì 19 aprile. L’inizio del programma resta previsto per le ore 23.20.