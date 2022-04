“Sì, ce li ho anche io…”, Aurora Ramazzotti e la risposta che mette tutti a tacere: parole sconvolgenti

Aurora Ramazzotti rompe il silenzio dopo le ‘minacce’ via social e sputa fuori il rospo: la verità dietro le sue parole.

La web influencer e showgirl, Aurora Ramazzotti ha rotto il silenzio e messo a tacere tutti gli haters e i ‘parassiti’ che tentano di rovinare i suoi piani.

Mai come stavolta la figlia d’arte ha dato una risposta secca a tutte le affermazioni negazioniste che si presentano sistematicamente in circostanze di vita privata.

Aurora condivideva uno dei tanti momenti di festa di questa fantastica Pasqua, quando è intervenuta, mostrando dettagli sconvolgenti che mettono in evidenza la sua verve naturale e schietta.

La figlia di Eros e Michelle Hunziker non ha usato mezze misure e ha vuotato il sacco al cospetto delle critiche piovute di recente sul suo aspetto fisico. La personalità determinata e vivace ha aiutato e non poco la futura star della tv a mettere i puntini sulle ‘i’

Aurora Ramazzotti rompe il silenzio e sistema la questione ‘haters’: fuori il dettaglio sconvolgente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Leonardo Pieraccioni: dopo 26 anni c’è riuscito ancora. Il colpaccio che nessuno si aspettava

Scoppiano nuove polemiche sul conto di Aurora Ramazzotti. La showgirl, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha lasciato tutti di stucco ed è intervenuta proprio nel momento più adatto dopo un lungo silenzio.

Gli haters si son presentati nuovamente sul suo profilo, esprimendo pareri avversi su alcuni dettagli fisici che non sono affatto piaciuti.

Ramazzotti Junior stava consumando un momento di relax insieme al suo ragazzo, quando dal suo top simil-trasparente fuoriescono i due ‘capezzoli’.

Mentre sul web si scatenavano i pregiudizi per quel dettaglio sconvolgente secondo l’opinione di molti, lei rompeva il silenzio come mai aveva fatto in precedenza.

Se finora assorbiva con pazienza ogni critica per bocca dei contrariati, stavolta la figlia d’arte non è riuscita a restare indifferente.

La risposta in videoregistrazione di Aurora ha spiazzato davvero tutti. Si tratta di una puntualizzazione di questo aspetto del tutto naturale in una persona. “Volevo tranquillizzarvi allegandovi questi esempi per correttezza” tuona la showgirl con rime ironiche e una sicurezza di sè.

Inevitabile poi il riferimento al suo migliore amico e al fidanzato, invitato senza pudore a mostrare i capezzoli davanti alle telecamere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maneskin, l’attacco a Putin e “Gasoline”: il significato del brano portato al Coachella

Insomma “Viva la sincerità!” direbbe qualcuno e naturalmente la bella e simpatica, Aurora fiera di aver acquisito questo pregio dai suoi genitori, veri esempi di lealtà e generosità.