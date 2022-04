Beatrice Borromeo si è trovata a dover affrontare una scelta senza precedenti che ha lasciato il segno nel momento più importante della sua esistenza. Accade l’inaspettato.

Occhioni azzurri, fascino irresistibile, portamento da principessa. Beatrice Borromeo è tra le reali più seguite, considerata la più elegante d’Europa. 36 anni, nel tempo è finita al centro dell’attenzione in molteplici occasioni tra sua sua vita professionale, è modella e giornalista, e quella personale. Sposata con Pierre Casiraghi, una particolare scelta legata a un momento importante al suo fianco, ha lasciato il segno.

Legati da un profondo rapporto, quest’anno sono 7 gli anni di matrimonio tra Beatrice e il figlio di Carolina di Monaco: tra pochi mesi i due potranno festeggiare questo importante traguardo. È stato infatti il 25 luglio 2015 il giorno del fatidico sì con cui i due, insieme da dieci anni, hanno coronato il loro amore diventando marito e moglie.

Genitori di Francesco e Stefano, le loro nozze sono state talmente in grande che hanno catalizzato per settimane le cronache rosa. In particolare una scelta clamorosa della reale ha lasciato tutti spiazzati: a un bivio davanti a diverse opzione, ha trovato una soluzione senza precedenti.

Beatrice Borromeo: la scelta senza precedenti lascia il segno

Per dire il fatidico sì a Pierre Casiraghi, Beatrice si è preparata a lungo, in particolare prendendo una scelta che ha fatto molto parlare.

La royal monegasca infatti, da sempre appassionata di moda, non si è accontentata di sfoggiate un solo abito da sposa. Davanti a una vasta gamma di scelte, suo zio è l’ex presidente della Maison di Valentino, ha preso una decisione sbalorditiva: sono stati ben cinque gli abiti che ha indossato facendo sognare il mondo intero.

Dapprima ha puntato proprio su Valentino scegliendo un abito mozzafiato, sul lilla tenue, impreziosito da pizzo e chiffon, reso incredibile da un corpetto lavorato nei mini dettagli. Il secondo abito, sempre dello stilista, principesco e svolazzante, ha lasciata scoperta la schiena, mettendo in risalto il suo fisico perfetto.

Il terzo, firmato invece da Armani, ha unito essenzialità e raffinatezza. Impreziosito da un ampio strascico indossato come stola, ha ricreato un look in perfetto stile diva.

Il marchio di alta moda ha poi firmato il quarto abito: un classico modello a tubino lungo sino ai piedi realizzato in pizzo bianco. Infine per il quinto, la Borromeo ha puntato tutto su Alberta Ferretti che ha realizzato per l’occasione un abito bianco dal sapore bohemienne, impreziosito da ricami etnici.

La compagna di Pierre ha sfoggiato i capi per l’evento più importante della sua esistenza, articolato non in una singola cerimonia, ma in più occasioni. Si è tenuta infatti una funzione civile a porte chiuse, tra pochi intimi, presso Palazzo Grimaldi e di seguito una al Lago Maggiore in una proprietà della famiglia di Beatrice, tra le più illustri d’Italia.