Belen Rodriguez diventa zia, fan al settimo cielo. Sarà…

Belen Rodriguez ha stupito tutti con una notizia clamorosa in merito alla sua famiglia. Presto sembra che arriverà una new entry, portandola così per la prima volta a diventare zia.

Felicità e forti emozioni. Questo quanto vissuto in queste ore dai fan di Belen Rodriguez, in estasi per una notizia sbalorditiva. La famiglia della showgirl argentina, sembra infatti allargarsi.

Se nove mesi fa, la 37enne di Buenos Aires ha dato alla luce la seconda figlia, Luna Marie, un altro fiocco sembra arriva in casa Rodriguez.

Un rivelazione clamorosa che sta catalizzando l’attenzione della famiglia molto in vista. Questa volta non è Belen al centro dell’attenzione, anche se nelle ultime settimane ha dominato le cronache rosa in merito alla sua vita sentimentale.

Dopo la rottura con Antonino Spinalbese, il padre della sua seconda figlia, la showgirl si è riavvicinata all’ex Stefano De Martino, padre del suo primo figlio Santiago. Se il ritorno di fiamma non è stato confermato in via ufficiale, i due sembra aver trascorso la Pasqua insieme ,come dimostrano le foto sui social scattate dalla medesima location.

Intanto a distogliere l’attenzione dalla nuova fase del loro rapporto, un parente di Belen intento a dare alla famiglia un new entry.

Belen Rodriguez diventa zia: rivelazione sbalorditiva

Da mamma bis a zia. Questo il futuro che sembra prospettarsi per Belen: a dare alla luce un altro Rodriguez junior, non sarebbe la sorella Cecilia.

Sarebbe bensì il fratello minore Jeremias a essere pronto per la paternità. 33 anni, in questo ultimo periodo è al centro della scena per via della sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi” al fianco del padre: se quest’ultimo è stato eliminato, per lui l’avventura sta continuando.

Proprio nell’ambito del format è emerso come desideri mettere su famiglia al fianco della compagna Deborah Togni, hostess di volo. Al termine del game-show sogna infatti di fare le cose seriamente con lei, tra nozze ed figli.

Conosciutisi poco prima del lockdown del 2020, i due formano una splendida coppia: molto affiatata la bellezza della Togni ha folgorato l’argentino e la sua simpatia le sue sorelle.