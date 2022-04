Bianca Atzei: il top bianco è troppo corto, trasparenze rivelatrici. La gita in barca con le persone più care

Bianca Atzei. La cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram immagini di una gita realizzata per un’occasione speciale. Tra poco i fan riceveranno una sorpresa attesissima

Fan di Bianca Atzei a raccolta. Udite, udite. Finalmente, dopo sette anni dall’uscita del suo album di debutto (“Bianco e nero”), il prossimo 29 aprile sarà disponibile la sua ultima fatica discografica.

S’intitolerà “Veronica”, nome anagrafico della cantante di origine sarda, e ha in copertina l’immagine di una sua foto da bambina. “La mia rinascita, la mia consapevolezza, la mia essenza” – con queste parole è stata lei stessa ad annunciare la notizia sui suoi canali social.

Bianca Atzei, la gita in barca in un luogo incantevole: è in ottima compagnia

Nell’arco di questo tempo Bianca Atzei non è certo stata con la mani in mano. Abbiamo ammirato le sue doti nel celebre programma di Rai Uno “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti, in cui è stata concorrente nella sesta edizione.

Ha partecipato al “Festival di Sanremo 2017” con il brano “Ora esisti solo tu”; ha raggiunto il nono posto e successivamente ha ottenuto la certificazione “Disco d’oro” dalla FIMI per le 25mila copie vendute. Nel 2018 è stata una naufraga de “L’isola dei famosi” arrivando addirittura in seconda posizione.

Ha continuato a produrre musica di qualità con l’uscita dei singoli “La mia bocca”, “Da domani”, “John Travolta”, “Straniero”. Lo scorso 8 marzo, giorno del suo compleanno, è stata rilasciata la canzone “Videogames”. I più fortunati la potranno vedere esibirsi dal vivo il 23 aprile a Crema e il 28 e 29 aprile a Milano.

Prima dei grandi impegni che seguiranno l’uscita dell’albim “Veronica”, Bianca Atzei si gode attimi di tranquillità familiare. Lei stessa ha pubblicato su Instagram un carosello d’immagini realizzate durante una gita fuori porta in occasione di Pasquetta.

Con lei le persone più care: mamma Gemma, papà Renato, il fedele cagnolino Mela e l’inseparabile e innamoratissimo fidanzato, la “iena” Stefano Corti.

Escursione in barca sul Lago Maggiore; il primo sole fa svestire la bellissima Bianca, cantante con il fisico da modella. Abbigliamento sportivo per lei. Il top bianco è troppo corto e rivelatore della sue forme procaci: “Semplicemente meravigliosa” – scrivono i fan tra i commenti.