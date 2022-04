Una grande emozione per Blanco che si è esibito in una San Pietro gremita di giovani. Ecco la reazione dell’artista al termine della sua performance

Più di 80mila giovani accorsi in piazza San Pietro, a Roma, in occasione dell’incontro che Papa Francesco ha voluto organizzare nel lunedì dell’Angelo. Prima del suo arrivo la folla ha potuto vivere un momento particolarmente emozionante e che ha coinvolto Blanco.

Il vincitore del Festival di Sanremo è stato scelto per rappresentare parte di una generazione, alla quale dà voce attraverso i suoi testi. Parole che raccontano speranze e ferite, riflettendo stati d’animo comuni a molti giovani di oggi. Una grande opportunità per lui che in meno di due anni è riuscito a conquistare migliaia di persone.

La reazione di Blanco dopo l’esibizione in Piazza San Pietro: “Non ci sono parole”

In attesa di accogliere Papa Francesco la folla accorsa in piazza San Pietro ha avuto modo di assistere all’esibizione di Blanco che per l’occasione ha cantato “Blu Celeste“. Il brano che dà il titolo al suo album di debutto racconta la sofferenza provata in seguito a un lutto e che riemerge ogniqualvolta i suoi occhi si specchiano nel cielo di color blu celeste.

Una canzone particolarmente cara al giovane che ha commosso il pubblico e non ha trattenuto l’emozione al termine della sua esibizione. “Vi amo. Non ci sono parole“, scrive rivolgendosi a tutti coloro che hanno trasmesso all’artista il loro affetto, per poi ringraziare dell’opportunità ricevuta.

Numerosi i fan che hanno seguito la performance da casa -in streaming o attraverso la diretta televisiva- e che si sono complimentati con Blanco per la sua interpretazione.

Un anno ricco di straordinarie occasioni per il giovane talento che dopo aver trionfato sul palco dell’Ariston è attualmente impegnato con il tour che lo sta portando in giro per l’Italia. Ma non è finita qui, Blanco salirà infatti sul palco dell’Eurovision Song Contest insieme a Mahmood per rappresentare l’Italia con il brano vincitore del festival, “Brividi“.