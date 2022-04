Camila Giorgi infiamma Instagram in un solo colpo: il nuovo scatto è magia per gli occhi. Corpo di una sirena e sensualità assoluta

È lei che ha riportato il tennis italiano in vetta e nello stesso tempo è lei che fa sognare gli italiani in campo e su Instagram aggiudicandosi il titolo di tennista più sexy di sempre. Parliamo di Camila Giorgi, classe 1991, di Macerata, che ha vinto la Rogers Cup 2021, piazzandosi come la seconda italiana di sempre, dopo Flavia Pennetta, ad aver trionfato in un torneo di categoria WTA 1000. Nove le finali disputate e ben tre tornei WTA vinti.

È la donna dei record Camila Giorgi che dopo uno stop forzato è tornata in campo portando a casa subito una bella vittoria alla Billie Jean King Cup. La marchigiana, ad Anghero, ha battuto Océane Dodin con un netto 6-1 6-2. Pubblico in estasi per lei e grande soddisfazione per la tennista che su Instagram ha detto: “Riprendere e fare una partita così è una grande cosa”.

Camila Giorgi incanta tutti così: la FOTO

Camila Giorgi ha conquistato grande popolarità negli ultimi tempi grazie ad Instagram, il social sul quale la seguono oltre 500 mila follower, ma non solo. Testimonial e modella di successo, ha stregato gli italiani con la sua proverbiale bellezza ed un fisico da numeri uno.

I suoi scatti non passano mai inosservati su nessun mezzo di comunicazione e la sportiva diventa così il simbolo di bellezza e seduzione ma senza eccessi. È quello che emerge anche nell’ultimo scatto pubblicato sul social dell’immagine.

Camila non aggiunge didascalie ma lascia immaginare ed interpretare chi la segue. Sdraiata sul pavimento con un coordinato rosa, in velluto, lascia scoperto l’addome mostrando gli addominali da invidia. Le sue forme emergono e si fanno notare pur non proponendo nulla di volgare.

Socchiude gli occhi la tennista mostrando meglio il make-up che richiama il suo outfit, i capelli sciolti sembrano fluttuare ed in un attimo è gioia per gli occhi. Per lei tantissimi messaggi di apprezzamento.

C’è chi la definisce una vera e propria regina e chi le scrive dolci parole come: “Da accarezzare all’infinito”. Divina e senza tempo, la Giorgi ha fatto ancora una volta centro.