Carolina di Monaco sta catalizzando l’attenzione in merito a una sua decisione clamorosa. Sempre più stufa di una situazione protratta nel tempo a Palazzo, si sta muovendo per cambiare le carte in tavola.

Tensione e intolleranza. Pazienza portata al limite, Carolina di Monaco si è opposta a una pesante situazione che domina da anni il Principato. La primogenita di Grace Kelly e Ranieri, 65 anni, è sempre più ai ferri corti con un membro della famiglia monegasca: stufa della situazione si sta muovendo per mettere la parola fine.

Figura centrale di Palazzo Grimaldi, la madre di Pierre e Charlotte da anni si occupa di compiti di grande impatto per la casata, fin da giovanissima.

A soli 25 anni ha perso la madre, mancata nell’ambito di un tragico incidente automobilistico, assumendone così le veci. Con alle spalle tre matrimoni, la sua vita è stata segnata anche dalla perdita del secondo marito, Stefano Casiraghi.

Terza nella linea di successione al trono, si è distinta anno dopo anno con il suo temperamento resiliente e determinato nonché la sua eleganza innata, tanto da essere considerata un’icona di stile assoluta. Occupatasi di molti obblighi reali e dei fratelli Stephanie e Alberto, proprio con quest’ultimo negli anni si è venuta a creare una complicata situazione.

Non tanto per scontri diretti con lui, ma bensì con la moglie Charlene di Monaco: tra le due cognate i rapporti sono da sempre molto difficili. Nell’ultimo periodo le cose non sono migliorate dopo che l’ex nuotatrice è stata lontano per mesi da Palazzo per via di pesanti problematiche di salute.

Carolina di Monaco ai ferri corti con Charlene: il suo piano clamoroso

Sposati da più di dieci anni, genitori dei gemellini Gabrielle e Jacques, il matrimonio di Charlene di Monaco e Alberto negli ultimi tempi ha subito pesanti batoste. Dopo il lungo allontanamento della Principessa da Palazzo, periodo in cui è stata anche ricoverata in Svizzera, a fare le veci dei loro figli è stata proprio Carolina.

Tra la sua malattia e la presunta crisi con Alberto, nonostante Charlene sia ritornata a Palazzo, sembra già essere fuggita: è la Corsica la meta in cui si troverebbe, lasciando così solo il consorte, colpito in questi giorni dal Covid.

Tutto questo non avrebbe fatto altro che peggiorare i sentimenti di Carolina nei confronti della cognata. Sembra che stia mettendo in atto un piano per riprendersi il suo ruolo a Palazzo, mettendo da parte dopo anni di intolleranza la figura di Charlene nella vita istituzionale monegasca.

Queste tensioni sembrerebbero aver minato il rapporto già in bilico tra Charlene e il consorte. Per sgonfiare le voci su una possibile crisi, secondo alcuni indiscrezioni i due parteciperanno insieme, a maggio,al prossimo Gran Premio di Formula 1.