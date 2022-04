Annalisa ha fatto sognare il popolo del web, mostrandosi in tutta la sua bellezza. La mise ha scoperto il suo fisico incredibile: visione da batticuore.

Fisico incredibile, talento a non finire. Annalisa è una delle cantanti più apprezzate sulla scena musicale italiana, tanto che le sue hit conquistano sempre le vette delle classifiche.

36 anni, di Savona, la musica è una passione che l’accompagna da tutta la vita, tanto da averla trasformata nella sua professione. Accanto agli studi, è laureata in fisica, non ha mai smesso di dedicarsi a questo amore dando vita a sue band.

Il grande successo arriva con la partecipazione ad “Amici” nel 2011, edizione in cui si classica seconda. Esordio della sua carriera, da allora ha inciso canzoni di successo e conquistato un grande seguito sui social.

In particolare l’artista conta su Instagram più di un milione di fan incantati dal suo feed da sogno: oltre al suo timbro, infatti, la sua bellezza non smette mai di catalizzare l’attenzione. L’ultimo post apparso sulla sua gallery ha scatenato subito un boom di like, a dimostrazione di come il suo fascino sia irresistibile.

Annalisa mise da sogno: fisico sublime in vista, fan in estasi

