Elenoire Casalegno, il suo “consiglio” per rimettersi in forma dopo Pasqua: “2 kg in due ore”

Elenoire Casalegno: il suo profilo Instagram è un tripudio di immagini spettacolari che dennotano la sua forma strepitosa. L’ultimo post è un invito allettante; scopriamo i dettagli

La conduttrice televisiva ed ex modella Elenoire Casalegno è super attiva sui social network. Basta dare un rapido sguardo al suo profilo Instagram per avere un assaggio della sua avvenenza senza tempo e dell’affetto che i fan riservano per lei con commenti colmi di ammirazione.

Ha esordito giovanissima nel celebre concorso di bellezza “Look of the year” ma la spigliatezza e il carisma tipici del suo carattere hanno fatto sì che si spalancassero presto per lei le porte della televisione. É stata la spalla di un mostro sacro della levatura di Raimondo Vianello nella conduzione della trasmissione sportiva “Pressing”, è stata al timone di un programma cult come “Scherzi a parte”, ma c’è sempre stato un fil rouge che ha contraddistinto un gran numero dei suoi progetti sul piccolo schermo. Di cosa si tratta?

Elenoire Casalegno: il suo nuovo progetto, un viaggio strepitoso nel cuore della musica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Uno dei primissimi programmi condotti da Elenoire Casalegno è stato “Jammin'” su Italia 1; a esso fecero seguito il leggendario “Festivalbar” nel 1997, “Super” tra il 2000 e 2001 e il “Festival di Castrocaro” su Rai 1. Cosa hanno in comune tutti questi progetti televisivi?

Facile da intuire: sono tutti incentrati nel settore della musica. Elenoire Casalegno è tornata recentemente a condurre un format simile, prendendo le redini da marzo 2022 di “Battiti Live presenta: MSC Crociere – Il viaggio della musica”, trasmissione spin-off di “Battiti Live”, in compagnia di Nicolò De Devitiis, volto noto del programma “Le Iene”.

Ottimi risultati ottenuti fino a ora in termine di ascolti considerando, soprattutto, che le altre reti propongono settimanalmente una forte controprogrammazione; basti pensare, per esempio, a “L’Isola dei famosi” su Canale 5.

L’ultima puntata della trasmissione della Casalegno è andata il giorno di Pasquetta; il suo invito a seguirla è quanto mai simpatico. Scrive su Instagram: “Dopo un tour enogastronomico, 48 ore di cibo non stop…torta Pasqualina, pasta al forno, polpettone, colomba, uova di cioccolato e cascate di bollicine, un po’ di movimento vi fa bene”.

La soluzione è saltare e ballare a tempo di musica. Come? “2kg in due ore. Move your feet, shake your ass! Vi rimetteremo in forma con ‘MSC – il viaggio della musica’”