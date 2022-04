Esselunga, annuncio senza precedenti: follie al supermercato, clienti impazziscono

Sconti folli per la catena di Supermercati milanese che ha fatto impazzire tutti i clienti. Il volantino lascia tutti a bocca aperta.

Esselunga sta regalando molte gioie ai suoi clienti affezionati che non aspettavano altro di recarsi nei punti vendita della catena milanese per accaparrarsi offerte vantaggiosissime.

Si tratta di una società operante nella grande distribuzione organizzata nell’Italia settentrionale e centrale. I negozi del marchio milanese sono presenti nelle regioni di Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Liguria e Lazio. Quindi soli gli abitanti di queste regioni saranno i fortunati che potranno approfittare delle offerte.

Infatti, per chiunque si recherà nei punti vendita Esselunga, sparsi nelle zone del territorio nazionale sopra indicate, troverà numerose e inattese sorprese.

Proprio così, per assicurarsi le offerte in questione non ci si potrà affidare agli acquisti online ma bisognerà andare fisicamente nei supermercati del famosissimo marchio.

Tuttavia non dovrebbero esserci problemi nel trovare i prodotti scontati, anche fino all’ultimo giorno utile scritto sul volantino, poiché ci sono numerose scorte a disposizione.

Esselunga: sconti da paura per tutti gli utenti

I principali sconti folli che sta proponendo Esselunga riguardano la tecnologia, soprattutto il mondo della telefonia mobile.

Primo tra tutti l’Iphone 13 della Apple, senza dubbio il top di gamma del momento, dalle alte prestazioni e che con una memoria interna di 256 GB è possibile trovarlo al prezzo incredibile di 868 euro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———> Carrefour, per i consumatori la novità è veramente da impazzire: ecco dove e quando

Ma non è finita qui. Rimaniamo nell’ambito telefonia ma questa volta passiamo ad un prodotto Samsung, per gli amanti del mondo Android. Il volantino Esselunga propone il Galaxy S21 FE con un prezzo finale che non supera i 598 euro ma che presenta le stesse caratteristiche del più rinomato Galaxy S21.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———> Ipercoop, il supermercato apre il nuovo punto vendita, dopo la tempesta torna il sereno: ecco dove è situato il punto vendita

Stiamo parlando di sconti al 60% su prodotti di alta qualità che è difficile trovare da qualsiasi altro concorrente soprattutto visto e considerato il marchio importante di cui fanno parte.