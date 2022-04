Federica Pellegrini a bordo piscina manda i fan in estasi. Il costume dell’ex nuotatrice valorizza i punti più audaci: sensualità senza filtri

Si tratta ormai di una notizia di dominio pubblico il matrimonio che Federica Pellegrini celebrerà a fine agosto insieme al compagno Matteo Giunta. L’ex nuotatrice non ha nascosto le difficoltà comportate dall’organizzazione del fatidico “sì”, paragonandolo persino allo stress da Olimpiade nel corso di una puntata di “Italia’s got talent“, dove veste i panni di giudice dal 2019.

Il suo ritiro dalle competizioni ha chiuso il cerchio di una brillante ed ineguagliabile carriera sportiva, ma sono molte altre le strade che l’ex atleta ha intenzione di percorrere. Prima fra tutte quella dell’amore, con il quale si prende una pausa dai grandi preparativi per volare in Sicilia, trascorrendo una vacanza all’insegna del relax.

Le immagini fanno il giro del web, ma una in particolare ha concentrato l’attenzione del pubblico. Federica Pellegrini blocca Instagram con uno scatto in costume decisamente sexy a bordo piscina: i fan possono sognare ad occhi aperti.

Federica Pellegrini, una visione a bordo piscina

Dopo la visita al parco archeologico della Valle dei Templi, situato ad Agrigento, insieme al compagno e futuro sposo Matteo Giunta, continua la vacanza in Sicilia per Federica Pellegrini. E dopo una gita di tipo culturale, non poteva mancare una giornata dedicata totalmente al relax. Questa volta si trova a Sciacca, per la precisione in un lussuoso resort con campi da golf, spa, spiaggia privata e ovviamente piscine a sfioro sul mare.

È a quest’ultima zona della splendida struttura che l’ex nuotatrice si dedica. O “Ci pensa“, come scrive ironicamente commentando lo scatto che pubblica su Instagram, dove la si vede intenta a decidere se tuffarsi o meno nell’acqua. Una serie di immagini ritraggono Federica Pellegrini nel suo habitat naturale, in un costume da sogno che fa brillare gli occhi dei fan.

Il modella intero e scollatissimo esalta la sua perfetta silhouette, scolpita da una carriera di intensa attività sportiva, evidenziando anche le curve. Una bellezza strepitosa, come commentano gli utenti di seguito a questi scatti: “Semplicemente stupenda“, “Bellissima“, “Una statua“.