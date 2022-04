Fedez rompe il silenzio e rivela la cura a cui si sta sottoponendo

Fedez torna a mostrarsi con coraggio sui social dopo la lunga lotta alla malattia che lo attanagliava. Il rapper ha deciso di rivelare la cura a cui si sta sottoponendo in seguito all’operazione

Fedez si è trovato ad affrontare un periodo davvero molto duro e complesso della sua vita, che ha coinvolto lui in prima persona e conseguentemente la sua splendida famiglia, che non lo ha mai lasciato solo. Oggi il cantante ha sconfitto il brutto male che l’affliggeva però deve comunque continuare a seguire delle cure e dei regimi di vita molto duri.

Come tutti sanno il rapper è stato operato a causa di un tumore neuroendocrino al pancreas, un male che da tempo lo accompagnava ma che fortunatamente si è riusciti a curare per tempo. Un lungo intervento di 6 ore al San Raffaele di Milano, ha permesso a Federico di rimuovere il tumore e adesso è fuori pericolo.

Fedez e le conseguenze della sua malattia

Fedez ha finalmente potuto riabbracciare la sua famiglia, la moglie Chiara e i figi Leone e Vittoria, dopo il brutto periodo trascorso in ospedale. Adesso è tornato per quanto possibile alla normalità anche se ovviamente, in seguito alla delicata operazione, ci sono delle rigide regole a cui deve attenersi.

Il cantante ha sempre condiviso sui social tutto il percorso che ha dovuto affrontare, per trovare sostegno e conforto nei sui fan ma anche per infondere coraggio e speranza in tutti quelli che si trovano in una situazione simile. Anche questa volta ha deciso di condividere con i suoi milioni di followers, quello che sta affrontando in seguito all’operazione. Il rapper ha infatti condiviso delle storie che lo ritraggono a cena con sua moglie Chiara e in cui spiega di doversi astenere dall’alcool per un lungo periodo di tempo e parla della terapia farmacologica, fatta di enzimi pancreatici, che deve seguire adesso.