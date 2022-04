“Festival di Sanremo” 2012, l’ultima volta che è accaduto in TV: nessuno poteva aspettarselo – FOTO

“Festival di Sanremo”: l’appuntamento musicale più atteso dagli italiani. La kermesse canora sforna successi indimenticabili che rimangono nella storia del repertorio nostrano. Tutto sull’edizione del 2012

Gianni Morandi fu al timone per il secondo anno consecutivo del “Festival di Sanremo” presentando la 62esima edizione. A fargli compagnia questa volta sul palco dell’Ariston furono scelti l’attore Rocco Papaleo e insieme alla modella Ivana Mrázová. Quest’ultima fu sostituita per motivi di salute durante la prima serata della kermesse dalle due conduttrici dell’anno precedente: Elisabetta Canalis e Belén Rodríguez (ricordate il famoso vestito scandalo con farfallina in vista della showgirl argentina?).

La gara vide la partecipazione di ben 22 interpreti divisi in due sezioni: Artisti (corrispondente alla storica categoria dei Big) e Sanremosocial (i giovani emergenti). Il podio vide il triondo di tre super star, tutte donne, con delle canzoni superbe, amatissime e ascoltate ancora oggi.

“Festival di Sanremo” 2012: l’ultima apparizione di un Maestro indimenticabile

A vincere il Sessantaduesimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo fu Emma Marrone con il brano “Non è l’inferno”; ottenne successivamente la certificazione multiplatino con oltre 60 000 copie vendute.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Festival di Sanremo” 2008: i vincitori formano un duo ben rodato, protagonisti dello spettacolo più bello di tutti i tempi – FOTO

Medaglia d’argento per Arisa con “La notte”. La cantante vinse nel 2009 con “Sincerità” nella categoria Nuove Proposte e si aggiudicherà il primo premio due anni dopo (2014) con “Controvento”.

Terzo posto per un’altra grande artista: Noemi. Portò Sanremo 2012 il brano “Sono solo parole”, scritto per lei da Fabrizio Moro.

Altro grande successo tutto al femminile per Nina Zilli che con la canzone “Per Sempre” venne scelta per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2012.

Alessandro Casillo, interprete lanciato dal talent show di Canale 5 “Io canto”, si aggiudicò la vittoria nella categoria Sanremosocial con l’opera “È vero (che ci sei)”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Festival di Sanremo” 2010: l’edizione delle proteste. Orchestrali in subbuglio e pubblico in rivolta: “Vergogna, venduti”

Il “Festival di Sanremo” 2012 viene ricordato, inoltre, per un altro triste avvenimento. Alla terza serata della kermesse risale l’ultima apparizione televisiva del Maestro Lucio Dalla. Il cantautore ci lasciò meno di due settimane dopo il termine della manifestazione, il 1º marzo, stroncato da un infarto tre giorni prima del suo 69º compleanno.