Frasi choc a Pomeriggio 5: “ti si ammoscia…”. Barbara D’Urso allibita ferma tutto

Frasi choc a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso costretta ad intervenire e ad interrompere l’ospite: panico nel programma di Canale Cinque

Gli ospiti di Pomeriggio 5 continuano a commentare le puntate dell’Isola dei Famosi in onda nelle serate di lunedì e giovedì. Barbara D’Urso, spesso e volentieri, non manca di invitare parenti e partner degli attuali concorrenti a presenziare al suo talk.

Quest’oggi è stato il turno di Federico Perna, fidanzato con la naufraga Guendalina Tavassi da circa un anno. La conduttrice, al pari dei suoi opinionisti, non ha mancato di sottoporre l’ospite ad una serie di domande che l’hanno messo a dir poco in difficoltà.

Nel bel mezzo della puntata, in aggiunta, un’esternazione da parte di una delle opinioniste ha improvvisamente fatto piombare un silenzio imbarazzante in studio. La D’Urso, pietrificata dal siparietto, non sapeva proprio come rimediare di fronte a quanto andato in onda.

Frasi choc a Pomeriggio 5: Barbara D’Urso costretta ad interrompere l’opinionista

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Gianni Sperti “cornuto”. Tina Cipollari lo umilia davanti a milioni di persone

Federico Perna, fidanzato di Guendalina Tavassi, ha a dir poco incuriosito gli opinionisti di Pomeriggio 5. Il giovane, che non appartiene al mondo dello spettacolo, ha incontrato la popolare influencer proprio all’interno del ristorante da lui stesso gestito.

Moltissimi sono stati gli interrogativi che gli ospiti della D’Urso gli hanno rivolto con l’intento di conoscerlo meglio. Su domanda di Alessandra Mussolini, Perna ha dichiarato di essere al fianco di Guendalina da circa un anno e di amarla profondamente. Un’esternazione che l’opinionista non poteva esimersi dal commentare.

“Allora è fortunata. Sai, è statisticamente provato che all’uomo si ammoscia l’ormone dopo tre mesi“: queste le frasi choc della Mussolini, che hanno fatto piombare un silenzio imbarazzante in studio.

Tra chi sorrideva divertito e chi invece sgranava gli occhi, l’unica in grado di prendere in mano la situazione non poteva che essere la presentatrice partenopea. Barbara, dopo un iniziale blocco, ha perentoriamente interrotto lo scambio tra Alessandra e Federico, terrorizzata da quello che sarebbe potuto accadere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Siete bellissimi” Vanessa Incontrada stupisce il web in dolce compagnia: la FOTO inaspettata

“Direi di fermarci qui“, ha sentenziato imbarazzata la D’Urso, mentre in studio i presenti si lasciavano andare ad una risata liberatoria. Mai la conduttrice era apparsa in difficoltà come nel corso della puntata odierna.