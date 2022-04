Con un video condiviso sui social Giulia Stabile ha messo in chiaro le cose: cosa pensa davvero di Sangiovanni e del suo ultimo progetto

Dopo giorni di silenzio la ballerina Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione di Amici e oggi professionista del talent, ha deciso di accontentare i fan. La curiosità dei numerosi sostenitori ha portato quest’ultimi a chiedersi cosa ne pensasse la giovane dell’ultimo progetto di Sangiovanni. Attraverso un video Stabile ha messo le cose in chiaro.

Nonostante vengano spesso riportate indiscrezioni su ipotetiche crisi, la coppia composta dalla ballerina e dal cantante resiste dopo più di un anno di relazione. Il loro amore, scoppiato all’interno del programma di Maria De Filippi, ha appassionato il pubblico che ha continuato a sostenerli e seguirli anche al termine della loro esperienza televisiva. Anche per questo i fan si sono chiesti quale fosse stata la reazione di Giulia Stabile all’album del fidanzato, di cui è stata musa ispiratrice per alcuni brani.

Giulia Stabile, cosa pensa davvero di “Cadere Volare”: le sue parole non lasciano dubbi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @sangioegiusupporter

Nonostante abbia più volte sostenuto Sangiovanni e condiviso i brani pubblicati dall’artista, Giulia Stabile ha voluto mettere in chiaro le cose dichiarando ufficialmente cosa pensa del progetto discografico rilasciato lo scorso 8 aprile. “Cadere Volare” è il secondo album del cantante che contiene anche il brano portato al Festival di Sanremo, “Farfalle“, e l’ultimo singolo “cielo dammi la luna“.

LEGGI ANCHE -> “Amici di Maria De Filippi”, è nata una nuova storia d’amore? I fan impazziscono di gioia

La ballerina professionista ha condiviso su Instagram un video che la vede in macchina insieme alla madre. “La preferita di mamma“, scrive mentre in sottofondo nascono le note del brano “amica mia” tratto dal nuovo album di Sangiovanni. Stabile si registra mentre canta a memoria il testo della canzone per poi dichiarare: “L’album più bello del mondo. Io le amo tutti“.

Appare quindi chiaro che la compagna del cantante abbia apprezzato il disco e come, ancora una volta, sia sempre pronta a dimostrare pubblicamente il supporto nei confronti del suo fidanzato.

LEGGI ANCHE -> Blanco incanta San Pietro, le parole al termine dell’esibizione: non trattiene l’emozione

Il cantante ha particolarmente apprezzato la dichiarazione e ha ricondiviso le storie Instagram di Giulia commentando con alcune emoji che lo ritraevano emozionato. A queste ha aggiunto la scritta “love” sopra le immagini della sua amata.